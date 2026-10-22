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Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Tras la grave lesión: revelan la postura del PSG sobre las negociaciones para renovar el contrato de Kvaratskhelia

Paris Saint-Germain vs Lyon
Paris Saint-Germain
Lyon
Ligue 1
K. Kvaratskhelia
Francia
Georgia

El contrato actual se extiende hasta el verano de 2029

La grave lesión sufrida por Khvicha Kvaratskhelia, estrella del Paris Saint-Germain, ha hecho surgir dudas sobre la postura del club respecto a la renovación de su contrato.

Khvicha Kvaratskhelia estará de baja durante varios meses tras sufrir una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha durante la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Barcelona por 4-2 la noche del martes en la Liga de Campeones de Europa.

 Se espera que el jugador, candidato a ganar el Balón de Oro, se someta a una intervención quirúrgica en un plazo de 10 días.

El contrato de Kvaratskhelia con el Paris se extiende hasta el verano de 2029, pero el club ya había decidido prolongarlo para blindarlo de las pretensiones de otros clubes.

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25 oct 2026

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Según la cadena francesa RMC, ambas partes ya han iniciado negociaciones para un nuevo contrato de tres años (de 2029 a 2032).

La cadena subrayó que la lesión no ha cambiado la postura de los responsables del Paris, que todavía tienen que ponerse de acuerdo sobre las cláusulas salariales con el jugador georgiano.

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