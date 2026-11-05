Tras la goleada por 9 goles del Como, ¿cuáles son las mayores victorias en la historia de la Champions League?

La era moderna de la Liga de Campeones de Europa, desde su inicio en 1992, ha sido testigo de victorias históricas con grandes diferencias de goles, pero la lista de los resultados más abultados ha permanecido limitada, ya que pocos equipos han logrado resolver sus partidos por una diferencia de siete goles o más.

La contundente victoria que logró el Como italiano sobre el Lens francés por 9-1, ayer miércoles, en la cuarta jornada de la fase de liga de esta temporada, añadió un nuevo capítulo a esta lista, al convertirse en el segundo equipo en marcar 9 goles en un solo partido en la historia de la competición, después del Bayern Múnich, que arrolló al Dinamo Zagreb por 9-2 en septiembre de 2024.

Según un informe de la red de estadísticas "Opta", el Como, dirigido por el entrenador español Cesc Fàbregas, se convirtió en el primer equipo en marcar 9 goles como visitante en la Liga de Campeones desde el Feyenoord, que venció al Olympiacos por 9-0 en septiembre de 1971, cuando el torneo se conocía como la Copa de Europa.

El partido de ayer presenció el brillo del griego Tasos Douvikas, que anotó un triplete, convirtiéndose en el tercer jugador griego en lograr esta hazaña en la historia de la Liga de Campeones, después de Kostas Mitroglou con el Olympiacos ante el Anderlecht en octubre de 2013, y Vangelis Pavlidis con el Benfica ante el Barcelona en enero de 2025.

Las mayores victorias por una diferencia de 8 goles

La lista incluye tres partidos que terminaron con una diferencia de 8 goles, que son:

- Liverpool 8-0 Besiktas, 6 de noviembre de 2007.

- Real Madrid 8-0 Malmö, 8 de diciembre de 2015.

- Lens 1-9 Como, 4 de noviembre de 2026.

El Liverpool fue el primer equipo en marcar 8 goles en un solo partido en la Liga de Campeones de Europa, tras arrollar al Besiktas en el estadio de Anfield en noviembre de 2007.

Peter Crouch anotó dos goles, mientras que Yossi Benayoun firmó un triplete.

El partido presenció cómo el Liverpool marcó 6 goles en la segunda parte, convirtiéndose en el primer equipo en lograr esta cifra en un partido de la Liga de Campeones, antes de que el Lyon repitiera la hazaña posteriormente durante su victoria sobre el Dinamo Zagreb por 7-1 en 2011.

Ocho años después, el entrenador Rafael Benítez volvió a liderar al Real Madrid para repetir el mismo resultado, tras aplastar al Malmö sueco por 8-0 en diciembre de 2015.

El partido fue excepcional a nivel individual, ya que Cristiano Ronaldo anotó 4 goles y Karim Benzema añadió 3, convirtiéndose en el único encuentro en la historia de la Liga de Campeones en el que dos jugadores diferentes marcaron sendos tripletes en el mismo partido.

Ronaldo elevó además su cuenta a 11 goles en la fase de grupos durante aquella temporada, antes de terminar la edición 2015-2016 con 16 goles, en una temporada en la que el Real Madrid se coronó campeón tras vencer al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis de la final.

Victorias por una diferencia de 7 goles

El torneo también presenció 14 partidos que terminaron con una diferencia de 7 goles, cuyos resultados fueron los siguientes:

- Juventus 7-0 Olympiacos, 10 de diciembre de 2003.

- Arsenal 7-0 Slavia de Praga, 23 de octubre de 2007.

- Marsella 7-0 MSK Zilina, 3 de noviembre de 2010.

- Valencia 7-0 Genk, 23 de noviembre de 2011.

- Bayern Múnich 7-0 Basilea, 13 de marzo de 2012.

- Shakhtar Donetsk 7-0 BATE Borisov, 21 de octubre de 2014.

- Bayern Múnich 7-0 Shakhtar Donetsk, 11 de marzo de 2015.

- Barcelona 7-0 Celtic, 13 de septiembre de 2016.

- Liverpool 7-0 Maribor, 17 de octubre de 2017.

- Liverpool 7-0 Spartak de Moscú, 6 de diciembre de 2017.

- Manchester City 7-0 Schalke, 12 de marzo de 2019.

- Manchester City 7-0 Leipzig, 14 de marzo de 2023.

- Bayern Múnich 9-2 Dinamo Zagreb, 17 de septiembre de 2024.

- Paris Saint-Germain 7-0 Brest, 19 de febrero de 2025.