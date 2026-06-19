Catar se unió a las selecciones árabes que han sufrido derrotas abultadas en la historia del Mundial tras perder 6-0 ante la anfitriona Canadá.

La expulsión de dos jugadores sentenció a Catar, que vio esfumarse sus opciones de avanzar desde el Grupo B tras haber sumado un punto en la primera jornada al empatar 1-1 con Suiza.

Sin embargo, no es la peor derrota árabe: se queda en segundo lugar.

La peor fue la de Arabia Saudí, que perdió 0-8 contra Alemania en 2002.

Arabia Saudí repite en el tercer escalón tras caer 0-5 ante Rusia-2018, entonces anfitriona.

Hay cuatro derrotas árabes en la historia del Mundial por una diferencia de cuatro goles: la más reciente fue la de Túnez ante Suecia por 1-5 en la edición actual, y la de los Emiratos Árabes Unidos frente a Alemania por el mismo marcador en 1990.

Arabia Saudí también perdió 0-4 contra Ucrania en 2006 y frente a Francia en 1998.

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El complejo asiático

Además, las selecciones asiáticas aún no han sumado punto alguno ni marcado gol ante los anfitriones en toda la historia.

Según «Stats Foot», las selecciones asiáticas han jugado cuatro veces contra los anfitriones, siempre han perdido y han recibido 16 goles sin marcar ninguno.

Además, Julen Lopetegui se convirtió en el primer técnico español en perder por seis goles en un Mundial, según Opta.