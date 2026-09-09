Dani Olmo, jugador del Barcelona, enumeró las virtudes de su equipo tras el destacado comienzo de esta temporada, tanto a nivel nacional como europeo.

El Barcelona lanzó una advertencia temprana a los grandes del Viejo Continente al lograr una victoria de exhibición sobre su invitado, el Feyenoord neerlandés, por 5-1 la noche de este miércoles, en el estadio "Spotify Camp Nou", en la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Los cinco goles los marcaron: Raphinha (dos goles), Karim Adeyemi, Lamine Yamal y Gabriel Jesus.

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Dani Olmo declaró, a través de la cadena "Movistar": "Estamos contentos de que Lamine marcara ese tiro libre. Es ambicioso. Siempre quiere marcar, para ayudar al equipo a ganar, y lo hace siempre, marque o no".

Y prosiguió: "Para nosotros puede que sea normal llegar a este nivel con esta rapidez. Somos un equipo que se proyecta mucho, siempre llevamos la iniciativa, tenemos la calidad necesaria en ataque y creamos muchas ocasiones... Al final, somos nosotros quienes creamos esas ocasiones".

Y continuó Olmo: "Somos un equipo que se adapta a la perfección. Somos flexibles y tenemos jugadores capaces de jugar en posiciones diferentes. Estamos todos juntos en esto. Eso está claro, y entre todos ayudaremos al equipo a ganar".

Y añadió: "Las expectativas siempre son altas. Somos el Barcelona. Queremos competir por todo. No es fácil mantenerse en esta línea, porque la dificultad radica en seguir ahí. Pero siempre hay margen de mejora".