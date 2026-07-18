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Karim Malim

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Tras la final del Mundial, la CAF decide el futuro de Al-Ahly, Raja y Wydad

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El final se acerca

Hani Abu Rida, presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, ha generado un amplio debate en la Confederación Africana de Fútbol (CAF), tras presentar una propuesta para reestructurar las competiciones continentales de clubes y otorgar plazas adicionales a equipos con amplia afición, lo que, en su opinión, aumentará el valor comercial y los índices de audiencia de ambos torneos.

Propuso otorgar plazas extra a clubes con gran afición, como Al-Ahly (Egipto) y Raja (Marruecos) en la Liga de Campeones, más Wydad (Marruecos) en la Copa Confederación, para elevar el valor comercial y la audiencia de ambas competiciones.

Abu Rida argumenta que el fútbol africano vive un rápido crecimiento deportivo y comercial, por lo que las competiciones de la CAF deben evolucionar para incluir a clubes con gran historia y afición.

Según la web del campeonato marroquí, la idea fue bien recibida en algunos círculos, incluido el presidente de la Confederación Africana de Fútbol, Patrice Motsepe, aunque la Comisión de Competiciones rechazó aprobarla de momento.

La fuente añadió que la propuesta se debatió en una reunión celebrada hace unas horas y se aplazó su decisión hasta principios de la próxima semana, tras la final del Mundial, para analizar los aspectos organizativos y técnicos antes de la resolución final.

Por ahora, el Marruecos Fez y el Nahda Berkane jugarán la Liga de Campeones, mientras que el Raja competirá en la Copa Confederación. En Egipto, el Zamalek y el Pyramids estarán en la Liga de Campeones y el Al-Ahly en la Copa Confederación.

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