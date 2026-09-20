El canadiense Jonathan David, delantero del Atlético de Madrid, aumentó el sufrimiento del Real Madrid tras marcar el segundo gol de su equipo en el derbi madrileño, este domingo por la noche, en la séptima jornada de LaLiga, colocando al conjunto blanco en una situación muy complicada y acercando al Atlético a sentenciar el enfrentamiento.

El gol de Jonathan David llegó tras un ataque rápido que terminó con un centro raso de Giuliano Simeone dentro del área, para que el delantero canadiense apareciera en el lugar indicado y mandara el balón de un solo toque al fondo de la portería del Real Madrid, firmando así el segundo tanto del Atlético de Madrid en el minuto 59.









El Atlético de Madrid solo necesitó 6 minutos tras la expulsión del defensa merengue Dean Huijsen y la señalización de un penalti a favor del Atleti, para que Álex Grimaldo transformara el lanzamiento en el primer gol, antes de que Jonathan David regresara rápidamente y ampliara la diferencia aprovechando el estado de desconcierto que se apoderó de las filas del Real Madrid.

Tras el primer gol, el técnico portugués José Mourinho intentó intervenir con rapidez para salvar a su equipo, el Real Madrid, y realizó dos cambios sacando a Vinicius Junior y Arda Güler, y dando entrada a Antonio Rüdiger y Yan Diomandé, en busca de devolver el equilibrio al equipo y reducir el peligro ofensivo del Atlético.

Pero el Real Madrid no pudo recuperar el aliento, y encajó el segundo gol pocos minutos después, dejando a Kylian Mbappé y sus compañeros ante una tarea sumamente difícil para volver al partido, después de que el Atlético de Madrid aprovechara la inferioridad numérica y el estado de desconcierto para golpear con fuerza en el derbi de la capital española.

Pueden debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de Kooora