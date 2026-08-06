El brasileño Endrick alzó la bandera del desafío en el Real Madrid, pese a su difícil situación y a la reducción de sus opciones de conseguir un puesto titular en el once del conjunto blanco.

El diario "Marca" señaló que Endrick se encuentra ahora bajo las órdenes de José Mourinho e intenta de nuevo reservarse un sitio en el once titular, a pesar de que todas las circunstancias parecen estar en su contra.

No es la primera vez que afronta este reto; ya sufrió bajo la dirección de Carlo Ancelotti hace dos temporadas, y otra vez la temporada pasada con Xabi Alonso.

De hecho, el pasado enero fue cedido al Olympique de Lyon, lo que le abrió la puerta para jugar con Brasil en el Mundial.

En el Mundial de Clubes, la irrupción de Gonzalo supuso un gran obstáculo. Con Ancelotti, Endrick brilló en la Copa del Rey, donde se coronó máximo goleador del torneo.

La venta de Gonzalo al Fulham no cambia mucho las cosas para Endrick, ya que el Real Madrid dio un paso rápido en el mercado de fichajes para incorporar a Carlos Espí como delantero puro.

Este movimiento envía un mensaje claro del club al jugador brasileño, y del propio Mourinho, que dio luz verde para el fichaje de un delantero, pero Endrick no es de los que se rinden con facilidad.

El delantero podría buscar un espacio en la banda derecha, pero esa opción también se ha vuelto complicada con la llegada de Yan Diomandé.

Aun así, la situación de Endrick no se resolverá en cuestión de días. El delantero quiere seguir participando en los partidos durante la pretemporada y cree que es capaz de convencer a Mourinho. Recortó sus vacaciones para regresar a los entrenamientos con el técnico portugués lo antes posible, ya que no disponía de mucho tiempo.

Hasta ahora, ha sido titular en el amistoso ante la Fiorentina pese a los pocos entrenamientos que había realizado, y no desaprovechó la ocasión de marcar. Y en algunas sesiones de entrenamiento, Mourinho felicitó públicamente al jugador tras su destacada actuación.

Endrick no pensaba en marcharse por segundo año. Su plan era volver e intentar sumarse al Real Madrid bajo la dirección de Mourinho. Pero la competencia es feroz a menos que se marche alguno de los delanteros titulares, y la única opción, aunque descartada, es Vinicius.