Tras la eliminación del Mundial, un nuevo escándalo sacude el fútbol alemán

Apenas eliminada Alemania del Mundial 2026 por Paraguay (3-4 en penaltis tras el 1-1), estalló un escándalo en la Federación Alemana de Fútbol.

Entradas gratuitas, estancias en hoteles de lujo y otros beneficios sospechosos han colocado la sede de la Federación Alemana de Fútbol en el punto de mira de los investigadores, en una pesquisa que se extiende a varias ciudades y amenaza la confianza del público en el deporte.

El miércoles, la policía registró la sede de la Federación Alemana de Fútbol (DFB) y varias oficinas municipales por posibles irregularidades en la distribución de entradas y paquetes de hospitalidad durante la Eurocopa 2024.

En un comunicado conjunto, la Fiscalía de Bochum y la Oficina de Investigación Criminal de Renania del Norte-Westfalia confirmaron que las redadas buscan esclarecer «beneficios no autorizados, incluida la asistencia a un partido de fútbol internacional».

Según el diario alemán «Bild», las pesquisas afectan a un ciudadano alemán y a uno francés, y se centran en invitaciones hoteleras y miles de entradas que presuntamente se asignaron de forma ilegal a invitados de honor antes del torneo, celebrado en diez ciudades alemanas.

Según el diario, uno de los sospechosos es un exfuncionario municipal de Gelsenkirchen, ciudad anfitriona, y se cree que recibió entradas, viajes y estancias hoteleras valoradas en 2.400 euros (2.736 dólares).

La Federación Alemana de Fútbol confirmó el registro de su sede y aclaró que no es objeto de la investigación, sino que colabora como testigo.

Herbert Rohl, ministro del Interior de Renania del Norte-Westfalia, fue contundente: «Una entrada de fútbol no forma parte del sueldo; quien pida un soborno en el sector público recibirá nuestra visita».

Y añadió: «Los grandes eventos, como la Eurocopa, dependen de la confianza del público en el deporte y en las autoridades que lo organizan. No permitiremos que se socave esa confianza por unas pocas invitaciones y entradas».

La UEFA no se ha pronunciado, y los fiscales de Bochum no han dado más detalles.

Estos hechos llegan en un momento delicado para el fútbol alemán, que aún digiere la sorpresiva eliminación mundialista ante Paraguay y las polémicas declaraciones del canciller Friedrich Merz, quien elogió al equipo pese a la derrota.