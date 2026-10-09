Tras la disculpa: Cristiano Ronaldo se enfrenta al fantasma de una sanción de 6 meses

La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo ha sido sancionada con la suspensión por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol a raíz de su airada salida de la concentración de la selección nacional, tras un desencuentro entre él y el entrenador Jorge Jesus.

La crisis comenzó por la petición de Jesus a Ronaldo de que realizara ejercicios de calentamiento en el primer encuentro ante Noruega en la Liga de Naciones de la UEFA, que Portugal ganó (4-2), pero no lo hizo participar en el partido, lo que la estrella portuguesa consideró una ofensa, por lo que decidió abandonar la concentración de la selección. Pese a presentar una disculpa oficial en un extenso comunicado en el que sugirió la necesidad de ser sancionado por la federación de fútbol, las consecuencias derivadas del incidente parecen ya haber comenzado.

Los reglamentos de la Federación Portuguesa de Fútbol han activado la sanción de suspensión de forma automática, según explicó el diario británico "Mirror", a la espera de que el consejo disciplinario determine la duración final de la suspensión que cumplirá Ronaldo, que podría oscilar entre un mes y seis meses.

En caso de que la duración de la suspensión supere el mes, Ronaldo se perderá los dos próximos partidos de su selección en la Liga de Naciones de la UEFA el mes que viene ante Dinamarca y Gales. El consejo disciplinario tendrá en cuenta todos los aspectos, incluida la disculpa del jugador, a la hora de valorar la posible sanción, aunque la cadena "ESPN" apunta a que se dictará una sanción de corta duración.

En declaraciones realizadas el martes, Ronaldo dijo: "También les debo una disculpa a mis compañeros de la selección nacional por haber abandonado la concentración. A pesar del evidente incumplimiento de la confianza en la palabra del entrenador, y como pueden confirmar quienes presenciaron aquellas conversaciones, no debí haberlo hecho".

Y añadió: "La responsabilidad recae únicamente sobre mí. Pido disculpas de nuevo al pueblo portugués, pero romper una promesa tiene, para mí, un efecto decisivo. Sentí que, a partir de ese momento, mi permanencia solo perjudicaría al grupo de trabajo, e hice lo que siempre he dicho que haría si dejaba de sentirme útil: hice las maletas y me marché".

Y prosiguió: "Las consecuencias de este acto deben ser evaluadas y debo ser sancionado por ellas por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol. Soy consciente de que no debería haber circunstancias atenuantes para la sanción. No soy un jugador cualquiera; soy el capitán del equipo, y eso constituye una circunstancia agravante".

Y agregó: "Ya he pedido disculpas, pero sé que las actitudes deben tener consecuencias. Todo el que trabaja en el fútbol como yo sabe que, al margen de la posición de cada uno, las reglas se aplican a todos".

Por su parte, el entrenador Jesus respondió a esos acontecimientos diciendo: "Leí el comunicado y ahora hago mi trabajo como cada día. Voy a la federación a trabajar y a pensar en el equipo".

Cabe recordar que Ronaldo ha disputado 234 partidos con la selección de Portugal desde su debut internacional, en los que ha marcado una cifra récord de 146 goles.