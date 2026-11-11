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Abobakr El Mokadem
Traducido por

Tras la destitución de Hossam Hassan: la visión de Ali Maher abre la puerta de la gloria a Hamza Abdel Karim

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Un informe periodístico abordó la situación del delantero del Barcelona, Hamza Abdelkarim, con la selección de Egipto, tras la destitución del anterior cuerpo técnico dirigido por Hossam Hassan.

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La Federación Egipcia de Fútbol anunció, la pasada noche del sábado, la destitución de Hossam Hassan, director técnico de la selección absoluta, y la asignación de la tarea a un nuevo entrenador local tras la contratación de Ali Maher, quien dirigía al equipo del Ceramica Cleopatra.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que, tras una participación limitada con el Barcelona al inicio de la temporada, el delantero Hamza Abdelkarim (18 años) aspira a reivindicarse con la selección egipcia durante el actual parón internacional.

El joven jugador fue convocado para enfrentarse a Malawi (13 y 17 de noviembre) en dos partidos de la clasificación para la Copa Africana de Naciones.

Durante el último parón internacional, Hamza marcó su primer gol con la selección absoluta de Egipto en la contundente victoria por 5-0 sobre Sudán del Sur, además de disputar los partidos ante Angola (0-0) y Sudáfrica (0-1), pero ahora afronta una situación nueva, ya que el entrenador Hossam Hassan fue destituido antes del inicio de los partidos internacionales de noviembre, y Ali Maher asumió el cargo de director técnico de Egipto.

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El cambio de entrenador en Egipto deja a Hamza sin uno de sus mayores valedores, pues Hossam Hassan confiaba en él antes de que destacara en el primer equipo del Barcelona y lo convocó para el Mundial el pasado verano, pero también abre una ventana para que el delantero sea importante con la selección de su país.

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Hamza es el único delantero puro convocado por la selección egipcia, y el nuevo entrenador, Ali Maher, acostumbraba a jugar con un delantero clásico cuando dirigía al equipo del Cleopatra, por lo que el jugador del Barcelona podría desempeñar un papel importante.

 En cuanto a los otros delanteros egipcios convocados, son Mohamed Salah, Omar Marmoush y Mahmoud Mamdouh, pero todos ellos tienden a rendir mejor en las bandas.

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En Egipto tienen grandes esperanzas puestas en Hamza Abdelkarim, a quien ven como el gran jugador del futuro del país, mientras que en el Barcelona seguirán de cerca su rendimiento durante este parón internacional para analizar su potencial de cara a que obtenga más oportunidades con el primer equipo.

La lista de la selección de Egipto para los dos partidos ante Malawi quedó de la siguiente manera:

Portería: Mohamed El Shenawy (Al Ahly), Mahdi Soliman (Zamalek), Mostafa Shobeir (Al Ahly), Mohamed Alaa (Ceramica Cleopatra).

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Defensa: Mahmoud Hamdi "El Wensh" (Zamalek), Hossam Abdelmaguid (Ludogorets de Bulgaria), Rami Rabia (Al Ain de Emiratos), Mohamed Abdelmonem (Niza de Francia), Mahmoud Marei (Pyramids), Mohamed Hany (Al Ahly), Karim Hafez (Pyramids), Ahmed Fatouh (Zamalek), Tarek Alaa (Zed).

Centro del campo: Marwan Attia (Al Ahly), Mohanad Lasheen (Pyramids), Mahmoud Saber (Pyramids), Mohamed Shehata (Zamalek), Nasser Maher (Pyramids), Ibrahim Adel (Nordsjælland de Dinamarca), Mahmoud Hassan "Trezeguet" (Al Riyadh de Arabia Saudí), Ahmed Sayed "Zizo" (Al Ahly), Haitham Hassan (Celtic de Escocia).

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Ataque: Mohamed Salah (Trabzonspor de Turquía), Omar Marmoush (Tottenham de Inglaterra), Hamza Abdelkarim (Barcelona de España), Mahmoud Mamdouh (Modern Sport).

La concentración de la selección de Egipto arrancó el pasado 9 de noviembre, en el centro de las selecciones nacionales, de cara a los dos partidos en los que Egipto busca reforzar su liderato en el grupo 2 y acercarse un paso más a la clasificación para el torneo continental.

 

 

Escrito porAbobakr El Mokadem

Editor Senior

Periodista egipcio desde 2006. Comencé cubriendo el fútbol local, pero con el paso del tiempo mi interés se amplió al fútbol mundial, especialmente a las cinco grandes ligas europeas, con enfoque en LaLiga y la Premier League.

Durante estos años combiné la cobertura de campo con el análisis, profundizando en el fútbol internacional desde 2017, cuando me uní a Kooora.

En Kooora trabajé como editor de noticias, analista de partidos, traductor, comentarista de voz y creador de reportajes en video, además de escribir artículos y desarrollar planes de cobertura para grandes eventos.

Mi pasión por el fútbol comenzó en 1990 con la clasificación de Egipto al Mundial de Italia. Recuerdo especialmente el empate ante Países Bajos y el gol de Magdy Abdelghani.

A nivel global, me vinculé con el Real Madrid desde principios del siglo XXI, especialmente con Zidane y luego Cristiano Ronaldo.

El momento más importante fue el fichaje de Cristiano por el Real Madrid en 2009.

Actualmente trabajo como editor de mesa, traductor y creador de contenido SEO.

Mi once ideal: Buffon; Cafú, Beckenbauer, Maldini, Roberto Carlos; Zidane, Iniesta, Maradona, Pelé; Ronaldo, Messi y Cristiano.

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