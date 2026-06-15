Tras la desmentida, una conspiración catalana compromete a un directivo del Atlético

Ante el interés por fichar al delantero argentino Julián Álvarez, el director deportivo del Atlético de Madrid, Mateu Alemany, recibió una invitación de un directivo del Barcelona. Aunque parece un acto social, varios analistas ven en él un gesto con intenciones de negociación.

Alimani recibió una invitación para la boda de Joan Soler, exdirectivo del Barça. Observadores señalan que el gesto podría abrir negociaciones extraoficiales entre los clubes.

Según Mundo Deportivo, Soler volverá el 1 de julio como responsable de fútbol juvenil y miembro de la comisión deportiva. Antes de su regreso oficial, esta semana celebra su boda con la presencia de la junta directiva del Barcelona, encabezada por Joan Laporta, y del área deportiva, liderada por Deco.

Entre los invitados destaca Mateu Alemany, exdirector deportivo del club. (2021-2023) y amigo íntimo de Soler. Su asistencia es clave: Álvarez es la opción principal para reforzar la delantera tras la salida de Robert Lewandowski y el descartado fichaje de Anthony Gordon.

Aunque reina la alegría, planea la incertidumbre sobre un posible encuentro entre Alemany, Laporta y Deco. en plena tensión por el traspaso del argentino de 26 años. Álvarez quiere fichar por el Barça, aunque su contrato con el Atlético vence en 2030 y tiene una cláusula de 500 millones.

Fabrizio Romano, experto en fichajes, asegura que el Barça envió una oferta inicial de 100 millones de euros por correo electrónico. El Atlético ha negado haberla recibido y la califica de «mentira», pero fuentes internas del Barça confirman que sí se envió, lo que podría permitir negociar el traspaso en persona durante la fiesta.

El Barcelona explota los vínculos personales para agilizar el traspaso, mientras el Atlético busca maximizar la compensación económica. ¿Será la boda la sede del “traspaso del siglo”? La respuesta podría llegar en días.