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Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Tras la derrota, Norwegian Airlines cumple su apuesta y se convierte en una compañía «británica»

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La selección de los Tres Leones se enfrentará a Argentina

Tras perder Noruega 2-1 ante Inglaterra en cuartos del Mundial 2026, Norwegian cumplió su apuesta con British Airways y cambió su foto de perfil en Instagram por el logo de la británica durante 24 horas.

La medida llegó tras la derrota de Noruega 2-1 ante Inglaterra el sábado en cuartos de final del Mundial 2026.

Según Reuters, ambas aerolíneas pactaron antes del partido que la del país perdedor usaría un día el logotipo de la del ganador en su perfil de Instagram.

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«Norwegian Air» publicó el nuevo logotipo junto a un mensaje: «Aunque el torneo haya terminado para nosotros, esta apuesta amistosa permanecerá para siempre en los corazones de todos nosotros».

Además, felicitó a su rival: «Deseamos a Inglaterra y a British Airways mucha suerte en la semifinal y esperamos que traigan la copa a casa».

La selección inglesa se medirá a la campeona Argentina el miércoles en Atlanta.

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