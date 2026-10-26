El portugués Joao Cancelo, defensa del Barcelona, lanzó un mensaje contundente y desafiante en defensa de sí mismo y de sus compañeros tras el Clásico, asegurando que el equipo volverá más fuerte.

El Barcelona cayó en su estadio por 2-1 ante su eterno rival, el Real Madrid, en un partido que estuvo marcado por una gran polémica y que redujo a 3 puntos la distancia entre los blaugranas y los merengues en la lucha por LaLiga, a favor de estos últimos.

En unas declaraciones marcadas por la sinceridad y el realismo, Cancelo afirmó que la confianza es la única arma para superar este tropiezo, diciendo: «Tenemos que mantener la confianza en nosotros mismos, eso forma parte de ser jugadores profesionales y de la naturaleza de la profesión que ejercemos».

El internacional portugués habló de la enorme presión psicológica que viven los jugadores del Barcelona, en medio de los bruscos cambios en las reacciones de la afición y de los medios, y añadió: «Sabemos muy bien el tamaño de la presión a la que nos enfrentamos; cuando perdemos recibimos críticas, y cuando ganamos todos nos tratan como si fuéramos dioses. Pero así es el fútbol, y tenemos que lidiar con ello».

Cancelo subrayó que el ambiente dentro del vestuario del conjunto catalán sigue siendo sólido, y que se trabaja con gran seriedad para enderezar el rumbo, aclarando: «Yo y todos mis compañeros trabajamos muy duro cada día, y hay una calidad altísima en los entrenamientos».

El defensa blaugrana cerró sus declaraciones con un mensaje tranquilizador para la afición del Barcelona, prometiendo una fuerte reacción en el próximo partido para reconciliarse con los seguidores y recuperar la senda de las victorias: «Por eso estoy totalmente convencido de que mostraremos una fuerte reacción y buscaremos lograr la victoria en el próximo partido».



