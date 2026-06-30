Tras la derrota ante Holanda, Yassine Bounou afronta una prueba que le recuerda el Mundial 2022

Yassine Bounou, portero de Marruecos, vive un partido especial en octavos del Mundial 2026.

El próximo sábado, en Houston (EE. UU.), Marruecos se medirá a Canadá en los octavos de final del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Según la web marroquí «le360», el encuentro tendrá un sabor especial para el portero, nacido en Montreal antes de mudarse a Marruecos a principios de los noventa.

Será la segunda vez que enfrente al país donde se crió, tras vencer con los Leones del Atlas en la fase de grupos del Mundial de Catar 2022.

Hoy, su gran actuación ante Países Bajos, decisiva en la tanda de penaltis, ha llevado al equipo de Mohamed Wahbi a los octavos de final.

Marruecos avanzó a octavos tras ganar a Holanda 3-2 en los penaltis, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, en el estadio de Monterrey.