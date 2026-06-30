Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Tras la derrota ante Holanda, Yassine Bounou afronta una prueba que le recuerda el Mundial 2022

Holanda vs Marruecos
Holanda
Marruecos
World Cup
Canadá vs Marruecos
Canadá
Y. Bounou
Países Bajos
Marruecos
México
Canadá
EE. UU.

Acaparó todas las miradas frente a los molinos

Yassine Bounou, portero de Marruecos, vive un partido especial en octavos del Mundial 2026.

El próximo sábado, en Houston (EE. UU.), Marruecos se medirá a Canadá en los octavos de final del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Según la web marroquí «le360», el encuentro tendrá un sabor especial para el portero, nacido en Montreal antes de mudarse a Marruecos a principios de los noventa.

Será la segunda vez que enfrente al país donde se crió, tras vencer con los Leones del Atlas en la fase de grupos del Mundial de Catar 2022.

Hoy, su gran actuación ante Países Bajos, decisiva en la tanda de penaltis, ha llevado al equipo de Mohamed Wahbi a los octavos de final.

World Cup
Canadá crest
Canadá
CAN
Marruecos crest
Marruecos
MAR

Marruecos avanzó a octavos tras ganar a Holanda 3-2 en los penaltis, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga, en el estadio de Monterrey.

Anuncios