Un informe periodístico reveló, este miércoles, la postura del Paris Saint-Germain respecto a la renovación del contrato de su jugador francés, Ousmane Dembélé, en vista de su situación actual.

El futuro del ganador del Balón de Oro volvió a primer plano en las últimas horas después de la decisión del club de darle descanso en el partido de su equipo ante el Lille.

Esta contundente decisión de la dirección del club parisino llegó tras el tropiezo en la primera jornada frente al Rennes con un empate (2-2), después de que el equipo se hubiera visto por debajo con dos goles sin respuesta.

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Dembélé había sido sustituido entre los dos tiempos de aquel partido junto a su compañero Khvicha Kvaratskhelia, y se decidió su exclusión oficial del próximo encuentro con el objetivo de darle descanso, mientras que otros informes insinuaron que ese paso era un castigo para el jugador debido a la caída de su nivel.

Este asunto suscitó nuevos interrogantes sobre su situación, especialmente porque el club parisino trabaja con sus agentes desde hace varios meses para prolongar su contrato.

El objetivo es añadir uno o dos años a su contrato, lo que lo mantendría con el Paris Saint-Germain hasta 2029 o 2030.

En París no existen temores dignos de mención respecto a la situación: el jugador y el club están de acuerdo en continuar la colaboración, y las negociaciones avanzan de forma positiva.

Se suspenderán temporalmente durante el último tramo del mercado de fichajes veraniego, antes de reanudarse tras su cierre, según la cadena "RMC Sport".

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