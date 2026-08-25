El Chelsea logró una victoria por 3-2 ante su anfitrión, el Fulham, la noche del lunes, en la Premier League, en el primer partido oficial del equipo bajo la dirección de Xabi Alonso, después de que el tridente ofensivo formado por João Pedro, Cole Palmer y Morgan Rogers brillara, marcando cada uno un gol.

Alonso describió el triunfo como «un buen primer paso» en el inicio de su andadura oficial con el Chelsea, tras apostar por el nuevo tridente ofensivo, con lo que recogió los frutos de su decisión al cabo de tan solo 31 segundos, cuando Pedro marcó el gol que adelantó al Chelsea.

El Fulham logró el empate mediante Josh King, aprovechando la mala gestión de Robert Sánchez con el balón, pero el Chelsea recuperó la ventaja antes del final de la primera parte, después de que Rogers marcara su gol en su primera aparición con el equipo.

El Chelsea añadió el tercer gol poco después del comienzo de la segunda parte, tras un pase de Pedro a Palmer, que marcó el gol que puso el 3-1, antes de que Gonzalo García marcara en su primera aparición con el Fulham, recortando la diferencia a 3-2. Tras el partido, Alonso mostró su satisfacción por la actuación del tridente ofensivo.

Alonso declaró, en declaraciones recogidas por la cadena «ESPN»: «Serán una parte muy importante del equipo. Para construir un equipo con ellos, deben asumir la responsabilidad, liderar a los demás e inspirarlos, y si ofrecen una gran actuación, los demás los seguirán».

Y añadió: «Necesitamos hacerles llegar el balón en las mejores situaciones posibles, y encontrar las conexiones que se lo hagan llegar. Estoy contento con los tres. Juegan para el equipo, marcan goles, y eso es importante».

Palmer y Pedro se habían perdido el Mundial, después de que el primero fuera excluido de la lista de la selección de Inglaterra.

Sobre Palmer, Alonso agregó: «Estoy muy contento por Cole. He disfrutado mucho viéndolo jugar con esa dinámica, esa libertad y esa responsabilidad, ayudando al equipo y sintiéndose importante, y necesitamos eso por el bien del equipo. Si se siente de esta manera, tendremos un mejor Chelsea. Estoy contento por él porque disfrutó de este partido».

Alonso continuó: «Hablamos del equipo. Podríamos haber gestionado mejor el primer gol y haber defendido para evitarlo. Eso es parte del partido, y tenemos que aceptarlo y aprender de ello. Este será un proceso que abarcará todas las líneas. Queremos ofrecer una mejor actuación en todo, y el objetivo era empezar bien, tener un buen comienzo, sentirnos tranquilos y seguir así».

Enzo Fernández estuvo en el banquillo, en medio de las persistentes dudas sobre su futuro, pero recibió un caluroso recibimiento por parte de la afición del Chelsea en la segunda parte, cuando entró en el partido.

A Alonso le preguntaron por los aplausos de la afición a Fernández, así como por haber escuchado su nombre coreado por los aficionados del Chelsea, y respondió: «No es algo demasiado importante. Estoy contento de disputar nuestro primer partido oficial en la liga; fue una sensación maravillosa en este estadio con nuestra afición y celebrarlo con ellos. Sentí que estaban ilusionados y esperanzados por ver una buena actuación del equipo, un equipo que lo da todo por luchar. Es importante construir ese vínculo».



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