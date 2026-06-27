Tras la crisis por su exclusión, Tony revela los detalles de su reunión decisiva con Tuchel

El delantero inglés Ivan Toney, del Al-Ahli saudí, reveló los detalles de la reunión con el seleccionador alemán Thomas Tuchel para «aclarar las cosas». Aseguró que su anterior disputa fue solo un «malentendido» por desconocerse mutuamente. Así lo aclaró antes del esperado Inglaterra-Panamá, último partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

Los sueños de Tony de jugar el Mundial parecían esfumados tras participar solo dos minutos en la concentración de junio del año pasado, antes de que Tuchel lo descartara por completo y luego lo convocara sorpresivamente para la lista definitiva.

Tuchel ya había criticado su «nivel de compromiso», pero contactó con él antes del torneo para aclarar las cosas. Tony lo explicó a ESPN: «No hizo falta disculparnos; Tuchel simplemente no me conocía. Hablamos en profundidad y ahora me ve tal como soy, y espero que esté contento de que esté aquí».

Tuchel había descrito su rol como el de un miembro de un «equipo de operaciones especiales», encargado de decidir los partidos en los minutos finales, lo que la prensa interpretó como una convocatoria centrada en los penaltis. «Ojalá pueda aportar más que lanzar penaltis, pero si mi papel es salir un minuto para hacerlo, nunca lo rechazaría; estoy aquí para servir al equipo».

Tony no confirmó si usará su famoso lanzamiento “sin mirar a la portería”, con el que sorprendió en la Euro 2024 ante Suiza, y bromeó: «¡No puedo desvelar ese secreto ahora!».

Aunque Tuchel aún no ha recurrido a él, ni siquiera cuando Inglaterra buscaba el gol ante Ghana —empate a cero en Boston—, el delantero acepta su lugar en la jerarquía y explica: «El seleccionador me explicó desde el principio mi papel con total claridad, y eso es mejor que llegar a un torneo sin saber cuál es tu lugar. Cuando te dice: “Te quiero en la convocatoria por tus cualidades específicas”, la decisión es del jugador, y para mí aceptar ese papel fue indiscutible».