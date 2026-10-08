La Confederación Asiática de Fútbol impuso una dura sanción al argelino Ismael Bennacer, centrocampista del Al-Gharafa catarí, y al neerlandés Crysencio Summerville, extremo del Al-Hilal saudí, tras la polémica que los enfrentó.

El Al-Hilal había vencido al Al-Gharafa por 2-1, en el partido que disputaron a mediados del mes pasado, en el estadio Kingdom Arena, en la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la Élite de Asia.

El encuentro vio cómo Bennacer y Summerville fueron expulsados directamente en el minuto 33, por protagonizar un enfrentamiento entre ambos.

El periodista saudí Khalid Al-Dosari señaló que la Confederación Asiática de Fútbol decidió suspender a ambos jugadores 3 partidos en el torneo de la Élite, además de imponer una multa a cada uno de ellos por valor de 2.000 dólares.

De este modo, Summerville se ausentará del Al-Hilal hasta la mitad del recorrido del equipo en la fase de liga del torneo asiático, ya que no estará presente ante el Al-Sadd y el Al-Shamal cataríes, ni ante el Shabab Al-Ahli emiratí.

Lo mismo se aplica a Ismael Bennacer, quien se ausentará del equipo catarí durante sus tres próximos partidos, contra el Esteghlal de Teherán iraní, el Al-Qadisiyah saudí y el Al-Quwa Al-Jawiya iraquí.

El Al-Hilal ocupa el tercer puesto en el grupo del Oeste del torneo asiático, con 3 puntos, mientras que el Al-Gharafa se sitúa en el undécimo puesto sin ningún punto.