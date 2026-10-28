El famoso experto en relaciones públicas y marketing Mark Borkowski aseguró que la estrella Harry Kane podría ser el único salvador de la reputación del fútbol inglés, después de que el Manchester City arrastrara al deporte por el fango.

Las declaraciones del experto llegaron tras la gala del Balón de Oro, en la que Kane fue coronado con el premio, donde se levantó para recibir una cálida ovación mientras agradecía a su esposa, a su familia y a una larga lista de entrenadores con los que trabajó, mencionándolos por su nombre.

El éxito de Kane llega en un momento sumamente crítico para el fútbol inglés, cuya reputación quedó dañada tras la condena al Manchester City por todos los cargos relacionados con las graves infracciones de las reglas financieras de la Premier League durante nueve temporadas consecutivas.

Borkowski considera que Kane posee las cualidades para desempeñar el papel de estadista en la reparación de la imagen dañada, y declaró al diario británico "The Sun": "Seamos sinceros, el fútbol británico se encuentra actualmente en una situación muy mala en cuanto a reputación, y al margen de lo que haga la Premier League con el Manchester City, Harry Kane podría ser el salvador de la reputación del fútbol en este país".

Y añadió: "Creo que él ya se siente como un estadista, y siente que tiene un papel más grande que desempeñar que todos esos papeles estereotipados en los que caen los futbolistas. En su carrera, quizá le queden dos o tres títulos más; su objetivo será traer la Copa del Mundo a Inglaterra, lo que le reportará mucho dinero y creará un legado duradero".

El experto explicó que Inglaterra todavía habla de los campeones de 1966 y de Sir Geoff Hurst, quien ha ejercido de embajador del fútbol inglés desde la conquista de la Copa Jules Rimet, y afirmó: "Harry Kane puede desempeñar el papel de embajador de Inglaterra por sus valores y su personalidad, y podría dejar un legado mayor que el del propio David Beckham".



