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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Tras la crisis del Al-Ahli, una sorpresiva injusticia arbitral afectó al Al-Nasr ante el Al-Akhdoud

Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
1ª División
Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
Al Nasr FC
Arabia Saudí

Las polémicas arbitrales persisten en la Liga Roshen de Profesionales.

El sábado, en la 28.ª jornada de la Liga Roshen de Arabia Saudí, el partido entre Al-Nassr y Al-Akhdoud vivió una jugada arbitral polémica.

El experto arbitral egipcio Mohamed Kamal Risha declaró al diario saudí «Al-Riyadiah» que, en el minuto 36, se debió pitar penalti a favor del Al-Nassr.

Explicó que el jugador del Al-Nassr Ayman Yahya fue empujado dentro del área por el jugador del Al-Akhdoud Christian Basogog, y afirmó que la infracción fue clara y requería la intervención del árbitro para pitar un penalti.

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Consideró incorrecto que el árbitro dejara seguir el juego y apuntó que el VAR debió intervenir, pero no lo hizo, lo que a su juicio influyó en el partido.

Esta polémica se suma a la crisis del Al-Ahli de Yeda, que protestó por un penal no pitado ante Al-Fayha, después de que se filtrara un vídeo en el que el cuarto árbitro pedía a los jugadores centrarse en la Liga de Campeones de Asia y no en la liga.

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