El encuentro que reunió al ingeniero Hani Abourida, presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, con la estrella Mohamed Salah, capitán de la selección de Egipto, volvió a poner el foco sobre la relación entre ambas partes, en medio de los interrogantes que surgieron durante el pasado periodo acerca de la postura del capitán de Egipto respecto al cuerpo técnico, tras su salida de la concentración de la selección el pasado mes de septiembre.

La Federación Egipcia de Fútbol emitió un comunicado oficial en el que reveló los detalles de la visita de Hani Abourida a Turquía y el objetivo de su reunión con Mohamed Salah, destacando que la visita se enmarca en el interés de la Federación por mantener un contacto permanente con las estrellas de la selección nacional.

La Federación Egipcia de Fútbol señaló en su comunicado: "Hani Abourida, presidente de la Federación Egipcia de Fútbol, durante su visita a Turquía, cuyo objetivo era reunirse con la estrella Mohamed Salah, capitán de la selección nacional y una de las más destacadas figuras del fútbol egipcio, se interesó en celebrar un encuentro con él, en el marco del empeño de la Federación por mantener un contacto permanente con las estrellas de la selección nacional".

El comunicado añadió: "El encuentro incluyó el análisis de las vías para superar cualquier obstáculo que pueda afrontar la trayectoria de la selección nacional, de modo que contribuya a la continuidad de sus éxitos, subrayando la importancia de la comunicación y el entendimiento entre todos los elementos del sistema, el trabajo con espíritu de equipo y la creación del mejor ambiente para la selección, su cuerpo técnico y sus jugadores, de cara a los próximos compromisos internacionales".

Y prosiguió: "El presidente de la Federación expresó su gran valoración del papel que representa Mohamed Salah, al ser uno de los más importantes símbolos del fútbol egipcio y capitán de la selección nacional, recalcando el interés de la Federación por brindar todas las vías de respaldo y apoyo a la selección nacional, con el fin de cumplir las aspiraciones de la afición egipcia".

Mohamed Salah, capitán de la selección de Egipto y jugador del Trabzonspor turco, había abandonado la concentración de Egipto en septiembre de 2026, tras el enfrentamiento ante Angola en las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027, en un incidente que suscitó numerosos interrogantes acerca de su relación con el cuerpo técnico dirigido por Hossam Hassan.

La salida de Salah se produjo después de la decisión de Hossam Hassan de sustituirlo en el minuto 60 del enfrentamiento ante Angola, que terminó con empate sin goles, donde el director técnico explicó tras el partido que su decisión obedeció a motivos puramente técnicos, asegurando que el capitán de la selección no padecía ninguna lesión.

Por otro lado, la selección de Egipto se prepara para disputar los dos enfrentamientos ante Malaui, dentro de las jornadas tercera y cuarta de las eliminatorias clasificatorias para la Copa Africana de Naciones 2027, ya que la concentración de Egipto arranca el próximo 9 de noviembre en el Centro de Selecciones Nacionales.

El primer partido entre ambas selecciones está previsto que se dispute el 13 de noviembre en el Estadio Internacional de El Cairo, dentro de las competiciones de la tercera jornada, antes de que el enfrentamiento se repita el día 17 del mismo mes en el Estadio Internacional Bingu en Malaui, correspondiente a la cuarta jornada.

La selección de Egipto se encuentra en el Grupo Dos de las eliminatorias, junto a las selecciones de Angola, Sudán del Sur y Malaui, y Egipto lidera la tabla de clasificación con 4 puntos, superando a Angola por diferencia de goles, mientras que Malaui ocupa el tercer puesto con 3 puntos, y la selección de Sudán del Sur figura en el último lugar sin puntos.

La selección egipcia había comenzado su andadura en las eliminatorias con un empate sin goles ante Angola en su terreno, antes de lograr una amplia victoria sobre Sudán del Sur a domicilio por cinco goles a cero.