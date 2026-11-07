Tras la Confederación Asiática: 25 nuevos votos para Infantino en las elecciones de la FIFA

Tras la Confederación Asiática de Fútbol, le llegó el turno a la Unión Caribeña de Fútbol de anunciar su apoyo a Gianni Infantino, quien se ha convertido en el candidato con más opciones que nunca para ser reelegido como presidente de la FIFA el próximo mes de marzo.

Gianni Infantino obtuvo 25 votos adicionales después de que la Unión Caribeña de Fútbol anunciara oficialmente su apoyo a la reelección del dirigente ítalo-suizo para la presidencia de la FIFA.

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El comunicado de la Unión señaló: "Tras un proceso oficial de consulta y aprobación en el que participaron sus asociaciones miembro, las 25 asociaciones miembro de la Unión Caribeña, pertenecientes a la FIFA, expresaron su apoyo colectivo a la reelección de Gianni Infantino para la presidencia de la FIFA, en las próximas elecciones presidenciales de 2027".

Peticiones de "transparencia" y "buena gobernanza"

Desde que asumió la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol en 2016, Gianni Infantino, de 56 años, sigue siendo el candidato más destacado en las elecciones previstas durante el congreso de la FIFA, el 18 de marzo de 2027 en Rabat, pese a las críticas que recibió tras el anuncio de un proyecto fallido para crear una empresa comercial abierta a inversores del sector privado.

El mes pasado, la Confederación Asiática de Fútbol anunció su apoyo a Infantino, y esta semana le siguió la Unión Caribeña, que justificó su postura afirmando: "La Unión Caribeña reconoce las iniciativas de desarrollo que lleva a cabo la FIFA, en especial las inversiones en infraestructuras futbolísticas, los programas técnicos, las competiciones, el fútbol juvenil y femenino, y el fortalecimiento de las capacidades institucionales".

La Unión indicó que sus asociaciones miembro trabajan con recursos financieros y humanos limitados, subrayando "la importancia de garantizar que el próximo ciclo de desarrollo aporte beneficios sostenibles a sus asociaciones miembro".

Advertencia

No obstante, el comunicado de la Unión Caribeña incluyó un mensaje de advertencia, quizás relacionado con las turbulencias que vivió la FIFA durante los últimos meses, al afirmar: "Con el mismo espíritu, la Unión Caribeña sigue abogando por una mayor transparencia y buena gobernanza, y por reformas significativas dentro de la familia del fútbol".

Y añadió: "La Unión Caribeña brinda su apoyo a la FIFA, con la esperanza de que siga fortaleciendo la rendición de cuentas, mantenga los más altos estándares de gobernanza y lleve a cabo las reformas necesarias para garantizar que cada asociación miembro esté representada de forma justa y sea tenida en cuenta".

La Unión concluyó su comunicado diciendo: "La Unión Caribeña afirma que definió su postura colectiva en consulta con sus asociaciones miembro, lo que refleja la importancia de la transparencia, la toma de decisiones colectiva y el respeto a las voces de sus miembros".