En un escenario que ni los más optimistas en Baviera habrían imaginado, los rasgos de una temible dupla ofensiva empiezan a tomar forma en los pasillos del Bayern Múnich, combinando al inglés Harry Kane y al noruego Erling Haaland, sobre las ruinas de una crisis histórica que golpea al Manchester City.

Informes ingleses revelaron que el club bávaro se prepara para presentar una oferta descomunal por Haaland, de 26 años, en caso de que quede disponible en el mercado de fichajes, aprovechando la dura sentencia que ha condenado al Manchester City en 114 cargos relacionados con irregularidades financieras.

Y pese a que Haaland firmó un contrato legendario de diez años que se extiende hasta 2034 con el City, su futuro en el Etihad Stadium se ha vuelto incierto, ya que la normativa otorga a muchas de las estrellas del equipo el derecho a rescindir sus contratos y buscar otras oportunidades en caso de que el club descienda a la segunda división o a una categoría inferior.

El Bayern sueña con una dupla imparable

El experto en fútbol europeo Andy Brassell explicó, en declaraciones recogidas por el británico "The Sun", que el Bayern Múnich hará todo lo posible por hacerse con el noruego si se confirma el descenso del City, afirmando: "Antes del traspaso de Haaland al City, el Bayern le presentó una oferta económica tentadora como no se la había hecho nunca a ningún jugador, pese a que la opinión generalizada era que el club bávaro había superado la etapa de comprar grandes estrellas en Alemania".

El fichaje de Haaland por Múnich sería impactante en todos los sentidos, especialmente después de haber pasado tres temporadas con la camiseta del eterno rival, el Borussia Dortmund, antes de su marcha a Inglaterra, pero el incentivo deportivo es enorme, ya que formaría una dupla letal con el capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, de 33 años, quien se dispone a firmar un nuevo contrato de tres años con el Bayern.

El Real Madrid entra en escena

Y pese a que el Manchester City mantiene su inocencia y presentó un recurso contra la condena la semana pasada, los grandes de Europa ya han comenzado a moverse, pues se espera que el Real Madrid también estudie la opción de contratar a Haaland si se pone a la venta.

Brassell concluyó: "Sé que algunos mirarán la plantilla actual del Real Madrid, liderada por Kylian Mbappé y con la que ocupa el cuarto puesto en LaLiga tras siete partidos, y se preguntarán dónde encajaría Haaland. Le encontrarán un sitio, sin duda".



