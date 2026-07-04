Yasser Al-Qahtani, leyenda de Arabia Saudí, ha reaccionado tras la clasificación de Marruecos a cuartos del Mundial 2026 tras ganar 3-0 a Canadá.

En cuartos, Marruecos se medirá al ganador de Francia y Paraguay.

Al-Qahtani declaró en televisión: «Una victoria merecida para la selección marroquí, que cuenta con una gran personalidad que le ha permitido competir con las grandes selecciones».

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Y añadió: «Pero hay que elogiar especialmente al veterano portero Yassine Bono, que siempre demuestra ser un gran guardameta y da muestras de su valía en los partidos importantes».

Y añadió: «Es una leyenda a la que admiro mucho; ojalá siga así toda su carrera».

Y concluyó riendo: «Nosotros, los árabes, no tememos a nada; que venga Francia ahora a enfrentarse a Marruecos».