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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Tras la clasificación de Marruecos, Al-Qahtani desafía: ¡Que venga Francia!

Canadá vs Marruecos
Canadá
Marruecos
World Cup
Arabia Saudí
1ª División
Canadá
Marruecos
EE. UU.
Arabia Saudí

¿Qué ha dicho la leyenda de la selección saudí?

Yasser Al-Qahtani, leyenda de Arabia Saudí, ha reaccionado tras la clasificación de Marruecos a cuartos del Mundial 2026 tras ganar 3-0 a Canadá.

En cuartos, Marruecos se medirá al ganador de Francia y Paraguay.

Al-Qahtani declaró en televisión: «Una victoria merecida para la selección marroquí, que cuenta con una gran personalidad que le ha permitido competir con las grandes selecciones».

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Y añadió: «Pero hay que elogiar especialmente al veterano portero Yassine Bono, que siempre demuestra ser un gran guardameta y da muestras de su valía en los partidos importantes».

Y añadió: «Es una leyenda a la que admiro mucho; ojalá siga así toda su carrera».

Y concluyó riendo: «Nosotros, los árabes, no tememos a nada; que venga Francia ahora a enfrentarse a Marruecos».

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