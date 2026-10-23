El Milan condenó los insultos racistas que recibió su portero Mike Maignan a través de las redes sociales, tras ver la tarjeta roja durante la derrota ante el Bournemouth por tres goles a cero en la noche de ayer jueves en la Europa League.

El club italiano emitió un comunicado oficial este viernes, después de que el portero fuera atacado en internet en las horas posteriores al partido.

El comunicado señala: "Tras el partido de ayer contra el Bournemouth, Mike Maignan fue objeto de graves e inaceptables insultos racistas en las redes sociales. El AC Milan condena enérgicamente todas las formas de racismo y discriminación, que no tienen cabida dentro ni fuera del campo, y el club expresa su total solidaridad y apoyo a Mike".

Maignan había sido expulsado en el minuto 27 tras empujar a Tyler Adams en la cara mientras el Bournemouth se preparaba para ejecutar un córner, y Marcos Tavernier logró transformar el penalti derivado de la falta, para que los locales consiguieran una cómoda victoria frente a un equipo que terminó el encuentro con diez jugadores.

El portero internacional francés aclaró a través de sus cuentas en las redes sociales más temprano este viernes que su gesto hacia el jugador rival no fue intencionado.

No es la primera vez que Maignan sufre insultos racistas, ya que anteriormente, en enero de 2024, condujo a sus compañeros a abandonar el campo en Udine después de ser objeto de ataques desde las gradas, lo que provocó que el partido se detuviera brevemente.

El club hizo un llamamiento a sus aficionados, decepcionados por el resultado del jueves, a canalizar su enfado de forma correcta y responsable.

El Milan concluyó su comunicado afirmando: "Debemos permanecer unidos como aficionados del Milan y como representantes del fútbol italiano. Todos queremos ganar, pero debemos hacerlo de la manera correcta, con dignidad, respeto mutuo y clase".