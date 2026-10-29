Ante la crisis de lesiones sin precedentes que ha golpeado la línea defensiva del FC Barcelona, un nombre nuevo y a la vez conocido ha empezado a cobrar fuerza en los pasillos del Camp Nou como la solución mágica largamente esperada: se trata del lateral derecho del Tottenham y campeón del mundo con la selección española, Pedro Porro.

Este movimiento forzoso llega después de que el cuerpo técnico se encontrara ante un auténtico desastre defensivo en las últimas semanas, con la caída de cuatro defensas de golpe —Eric García, Jules Koundé, Andreas Christensen y Xavi Espart—, lo que ha llevado a la directiva del club a abrir de par en par el expediente de los fichajes invernales.

El medio español "3cat" informó, citando fuentes propias dentro del club catalán, que todavía no se ha tomado ninguna decisión definitiva, ya que la directiva prefiere esperar y aguardar la evolución del estado de los lesionados, especialmente porque los informes médicos confirman que sus lesiones no son de larga duración.

Pero, en caso de decidirse a entrar en el mercado invernal, el presidente Joan Laporta tiene un objetivo claro y preferido a nivel personal: Pedro Porro. El nacido en Extremadura y exjugador del Girona se ha convertido en uno de los nombres predilectos del presidente tras su destacada actuación.

Un dúo mágico con Lamine Yamal

La admiración de Laporta por Porro no surge de la nada. El lateral, de 26 años, fue uno de los pilares más importantes de la selección española coronada campeona del mundo el pasado verano.

Después de hacerse con un puesto de titular desde el segundo partido, Porro formó un dúo deslumbrante en la banda derecha con la joya del Barcelona, Lamine Yamal, y contribuyó directamente al título al marcar dos goles decisivos, uno de ellos en la histórica semifinal ante Francia.

Las fuentes revelaron que el propio Laporta estuvo presente en el estadio de Dallas para seguir en directo la semifinal, y salió con una impresión excepcional del jugador, la misma impresión que se le confirmó tras verlo en la final del Mundial.

Un sondeo en verano

Y aunque Porro renovó su contrato con el Tottenham Hotspur justo antes del inicio del Mundial, lo que complica las condiciones de la operación y la encarece, el Barcelona no se quedó de brazos cruzados.

Las fuentes confirmaron que el club catalán ya había tanteado al jugador y a su entorno durante las últimas semanas del pasado mercado de fichajes estival, cuando la idea de reforzar la defensa estaba sobre la mesa.

A pesar de esos contactos exploratorios, las mismas fuentes subrayaron que el asunto no pasó de la fase de recopilación de información, y que el Barcelona no ha presentado hasta ahora ninguna oferta oficial ni al jugador ni a su club londinense, pero su nombre sigue encabezando la lista de Laporta en caso de que el conjunto blaugrana decida moverse el próximo mes de enero.