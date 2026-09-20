El Real Madrid lanzó un duro ataque contra el equipo arbitral que dirigió el derbi frente al Atlético de Madrid, asegurando que el conjunto sufrió decisiones arbitrales que calificó de «catastróficas» durante el partido que enfrentó a ambos en el estadio Metropolitano.

El Real Madrid emitió un comunicado oficial tras el partido, en el que criticó al árbitro Ortiz Arias, al considerar que sus decisiones influyeron directamente en el desarrollo del encuentro, que terminó con la derrota del conjunto blanco ante el Atlético de Madrid.

El Real Madrid dijo en su comunicado: «El Real Madrid perdió un partido marcado por las decisiones de Ortiz Arias, que en la primera parte pasó por alto las expulsiones de Romero y Kang-in Lee».

El club añadió en su comunicado: «El Real Madrid perdió un derbi en el estadio Metropolitano empañado por decisiones arbitrales catastróficas de Ortiz Arias, que no expulsó a Cuti Romero en la primera parte por pisar la rodilla de Bellingham, pese a la revisión de la jugada en la pantalla del VAR, ni a Kang-in Lee por pisar el tobillo izquierdo de Valverde. Ambas decisiones fueron determinantes, y el partido se decidió finalmente en la segunda parte a favor del Atlético de Madrid».

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El Real Madrid abordó la primera acción que provocó la indignación del club, que se produjo en el minuto 35 del partido, cuando Jude Bellingham chocó con Cuti Romero. El club explicó: «En el minuto 35, en un balón dividido, Bellingham llegó al balón antes que Cuti Romero, y el defensa del Atlético lo derribó con su pierna izquierda».

Y añadió: «Ortiz Arias mostró en un principio una tarjeta amarilla a nuestro jugador, pero Trujillo Suárez lo llamó para revisar la jugada en la pantalla del VAR. Tras verla, anuló la tarjeta que le había mostrado a Bellingham y mostró la tarjeta amarilla al defensa del Atlético en lugar de expulsarlo».

La jugada de Valverde indigna al Real Madrid

El club también criticó la decisión del árbitro en otra acción unos minutos después, concretamente en la entrada de Kang-in Lee sobre Fede Valverde.

El Real Madrid dijo: «Nueve minutos después, el árbitro cometió un segundo error grave, al no sancionar a Kang-in Lee por su entrada sobre Valverde, tras pisarle el tobillo izquierdo con su pie».

Y añadió: «Ortiz Arias seguía la jugada de cerca, pero no mostró la tarjeta roja, ni siquiera la tarjeta amarilla, al jugador del Atlético, y en esta ocasión Trujillo Suárez no lo avisó».

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El Real Madrid compara las situaciones arbitrales

El club cerró su comunicado haciendo referencia a la decisión del árbitro en el minuto 50, cuando señaló un penalti a favor del Atlético de Madrid, tras una entrada de Dean Huijsen sobre Giuliano Simeone.

El Real Madrid dijo: «En el minuto 50, el árbitro Ortiz Arias señaló un penalti por una falta cometida por Huijsen sobre Giuliano, y mostró la tarjeta amarilla al jugador del Real Madrid».

Y añadió: «Tras un aviso de Trujillo Suárez, el árbitro revisó la jugada en la pantalla del VAR y decidió esta vez expulsar a Huijsen».