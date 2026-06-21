Tras la brillante actuación de la selección verde, la inteligencia artificial pronostica el resultado del partido entre Arabia Saudí y España

Esta tarde Arabia Saudí y España se enfrentan en la segunda jornada del Mundial 2026, un partido clave para sus aspiraciones de clasificación.

Tras la primera jornada, la inteligencia artificial da a España una ligera ventaja, aunque Arabia Saudí mostró carácter y orden táctico en su debut.

España dominó ante Cabo Verde y generó mucho peligro, pero su falta de acierto ofensivo le obligó a conformarse con un 0-0 que no reflejó su superioridad.

En cambio, Arabia Saudí empató 1-1 con Uruguay gracias a una defensa ordenada y gran resistencia.

Según la IA, España parte como favorita por su calidad, posesión y creación de ocasiones, mientras que Arabia Saudí confía en su disciplina defensiva y en la rapidez en la transición al ataque para sorprender.

Predicción de la IA:

Victoria de España: 65 %

Empate: 25 %.

Victoria de Arabia Saudí: 10 %.

El marcador más probable es un 2-0 para España, aunque la diferencia podría reducirse si Arabia Saudí mantiene su solidez defensiva en los primeros minutos.

Aunque «La Roja» parte como favorita, la afición saudí recuerda la sorpresa ante Argentina en 2022, por lo que nada está escrito.

Lee también:

Los errores... Pedri, víctima del partido entre España y Cabo Verde