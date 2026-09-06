Tras la batalla del mercado de fichajes, Rodgers abofetea al Arsenal en dos minutos

Morgan Rogers, la estrella del Chelsea, solo necesitó dos minutos para dejar su huella en el derbi de Londres ante el Arsenal, después de lograr sacudir las redes del conjunto londinense de forma temprana, con un disparo de volea desde fuera del área, para convertirse en el primero en romper la solidez defensiva del equipo en la presente temporada.

El gol de Rogers vino a añadir un nuevo capítulo a una historia apasionante que comenzó en el mercado de fichajes, después de que el exjugador del Aston Villa fuera un objetivo compartido por el Arsenal y el Chelsea, antes de que los blues resolvieran la carrera a su favor a cambio de 117 millones de libras esterlinas.

Rogers había brillado con la camiseta del Aston Villa, lo que impulsó al Chelsea a moverse con fuerza para hacerse con sus servicios, en un momento en el que el Arsenal entró en la línea de las negociaciones buscando reforzar sus filas con el jugador, pero la operación terminó finalmente con su traspaso a Stamford Bridge.

El gol de Rogers no fue solo un inicio ideal para el derbi, pues también puso fin a la destacada racha defensiva del Arsenal al comienzo de la temporada, después de que el conjunto londinense mantuviera su portería a cero durante los dos primeros partidos ante el Coventry City y el Aston Villa, antes de que llegara el jugador por el que compitieron con el Chelsea para ser el primero en sacudir su portería.

Así, la batalla del mercado entre el Arsenal y el Chelsea se transformó en un enfrentamiento directo dentro del terreno de juego, y fue Rogers quien tuvo la primera palabra en ella, después de necesitar solo dos minutos para dar la ventaja a los blues y dejar su huella tempranamente en uno de los partidos más destacados de la temporada.

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