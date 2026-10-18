Los temores del Paris Saint-Germain se confirmaron este domingo, después de que se anunciara oficialmente la ausencia del lateral izquierdo Nuno Mendes para el partido contra el Barcelona, el próximo martes, en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

Mendes salió lesionado la tarde del sábado en el encuentro ante el Estrasburgo, que terminó con victoria del Paris Saint-Germain (3-1), y el club francés anunció hoy su ausencia para la cita europea en el Parque de los Príncipes.

La cadena francesa "Foot Mercato" señaló que la ausencia de Mendes supone un duro golpe para el Saint-Germain, ante el llamativo nivel de Lamine Yamal en la banda derecha, a quien parece imposible detener cuando juega a este nivel.

En el pasado, el jugador portugués logró limitar la influencia de Mendes durante los 90 minutos (hasta el punto de que Lamine Yamal describió a Mendes como el rival más difícil al que se ha enfrentado nunca), por lo que el entrenador Luis Enrique tendrá que encontrar soluciones creativas para neutralizar a la estrella del Barcelona.

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En este caso, la lógica apunta a que Lucas Digne sea titular, pero ¿realmente sus últimas actuaciones han disipado las dudas de su entrenador? Fue fichado como recambio de Nuno Mendes, pero el exjugador del Aston Villa no ha alcanzado el nivel que se esperaba de él, según la cadena francesa.

Desde que fue descartado ante el Mónaco, Digne no ha brillado, y su rendimiento tampoco fue mejor ayer frente al Estrasburgo, pero es seguro que Luis Enrique es consciente de que el duelo entre Digne y Lamine Yamal tendrá una dimensión psicológica.

El último enfrentamiento entre ambos terminó con victoria del jugador del Barcelona en las semifinales del Mundial 2026, un factor que puede influir en el rendimiento del lateral, incluso a nivel inconsciente. Por eso, recurrir a una vigilancia doble sobre Lamine Yamal podría ser una opción sobre la mesa.

Luis Enrique también puede recurrir a otras opciones, como dar la titularidad a Lucas Hernández, que destaca por un estilo más defensivo, mayor fuerza física en los duelos y posee ese toque de habilidad que a veces resulta necesario para limitar la influencia de los mejores regateadores, aunque al campeón del Mundial 2018 le falta regularidad en su rendimiento, pese a haber jugado los 90 minutos completos contra el Estrasburgo el sábado en la posición de central.

Luis Enrique es conocido por su enfoque poco convencional, y no es descartable que dé un paso audaz devolviendo a João Neves al once inicial para desplazar a Warren Zaïre-Emery al puesto de lateral izquierdo, algo que no resulta improbable.

El internacional francés dejó una fuerte impresión en la posición de lateral (especialmente en el costado derecho para compensar la ausencia del lesionado Achraf Hakimi), y pese a la expectación que rodea este partido, no provocará cambios radicales, lo que podría llevar al técnico español a arriesgar.

Paris Saint-Germain y Barcelona comparten el liderato de la clasificación de la Champions League con 6 puntos cada uno tras vencer en las dos primeras jornadas.



