En una decisión técnica audaz que encenderá la polémica en el entorno del Al Nassr, el entrenador australiano Ange Postecoglou introdujo amplios cambios en su once titular que se enfrentará al Pakhtakor uzbeko, hoy lunes, en la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Asia de la élite.

El técnico australiano devolvió a los defensas Abdulelah Al Amri y Awad Aman al once titular, después de que ambos se sentaran en el banquillo en el pasado partido local ante el Al Khaleej, que terminó con una emocionante victoria del Al Nassr por 5-3 en la jornada 12 de la Roshn Saudi League.

Asimismo, Postecoglou reforzó sus filas con el regreso del centrocampista portugués Samu Costa, que se perdió el duelo ante el Al Khaleej por sanción tras acumulación de tarjetas.

Sorpresa: Ronaldo fuera de los planes

La gran sorpresa llegó con la decisión del técnico australiano de dejar completamente fuera de la expedición del equipo rumbo a Uzbekistán a la leyenda portuguesa Cristiano Ronaldo y al defensa francés Mohamed Simakan, en un movimiento que apunta a su deseo de dar descanso a sus principales estrellas y centrarse en la rotación del once, mientras que situó a Abdullah Al Khaibari en el banquillo.

El entrenador australiano eligió un once titular para el Al Nassr compuesto por los siguientes nombres:

Portería: Bento Matheus.

Defensa: Awad Aman, el español Íñigo Martínez, Abdulelah Al Amri y Nawaf Boushal.

Centro del campo: Ayman Yahya, el brasileño Angelo Gabriel y el portugués Samu Costa.

Ataque: el senegalés Sadio Mané, el portugués João Félix y Abdullah Al Hamdan.

En cuanto a la lista de suplentes, la integraron: Abdulhadi Al Alwan, Abdulrahman Al Otaibi, Saad Al Nasser, el iraquí Haidar Abdulkarim, Majed Qashish, Sami Al Najei, Abdullah Al Khaibari, Abdulrahman Ghareeb, Rakan Al Ghamdi, Salem Al Najdi y Abdulrahman Sufyani.

El Al Nassr afronta el duelo situado en el noveno puesto de la clasificación de la Liga de Campeones de Asia de la élite con tres puntos de una victoria y una derrota, con un partido aplazado ante el Al Wasl emiratí de la jornada pasada, y aspira a lograr una victoria que lo devuelva con fuerza al círculo de la lucha por la clasificación.