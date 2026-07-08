Tras la amarga derrota ante Noruega, Endrik rompe su silencio con un emotivo mensaje a la afición

Endrick rompió su silencio días después de la eliminación de Brasil en octavos del Mundial tras caer 2-1 ante Noruega.

El joven delantero ingresó en la segunda parte, pero no pudo cambiar el partido e incluso falló una ocasión clara.

La eliminación representó una gran decepción para el jugador de 19 años, quien se había esforzado con el Olympique de Lyon para convencer a Carlo Ancelotti de incluirlo en la lista. Aunque formó parte de la lista final, no brilló con la Seleção y tardó varios días en hablar.

En un mensaje de Instagram, Endrick afirmó: «Aún no sé cómo agradecerles a todos, pero sé que debo dar las gracias a Dios por la oportunidad, a mi familia por su amor y apoyo, y a todos los brasileños por sus ánimos».

Y añadió: «Nuestro orgullo por la historia y la esperanza de volver a ganar el título más importante me guiarán cada día; haré todo lo posible para que regresemos unidos y más fuertes».







