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Tras la acusación española, el presidente de la Federación Francesa habla sobre el «certificado de nacionalidad»

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¿Qué dijo el ex primer ministro de España sobre los jugadores de «Les Bleus»?

Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, ha condenado las declaraciones de Mariano Rajoy, ex presidente del Gobierno de España, sobre la selección de «Les Bleus», y ha subrayado que los jugadores no necesitan que nadie les «certifique su nacionalidad».

Rajoy había escrito en un artículo digital que la selección francesa «tiene un nivel muy alto sin jugadores franceses», lo que provocó indignación en círculos deportivos y políticos franceses.

Diallo respondió con dureza al ex primer ministro, a quien acusó de «racismo inaceptable y falta de fundamento».

En un comunicado en sus redes sociales, afirmó: «Las palabras de Rajoy desprenden un tufillo racista inaceptable». 

Rechazó «el clima repugnante que genera ese tono ofensivo» y defendió la identidad de los jugadores: «No necesitan que un ex primer ministro español les certifique su nacionalidad. La selección de Francia es la selección de Francia, con todo lo que eso implica en valores e identidad».

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El Gobierno francés las tildó de «totalmente inaceptables». El ministro del Interior, Laurent Núñez, añadió que no reflejan la realidad de una Francia diversa donde todos encuentran su lugar.

El cruce verbal llega horas antes del duelo semifinal del martes en el Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

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