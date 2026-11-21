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En su regreso, Vinicius Junior tuvo un papel decisivo para que el Real Madrid ganara tras una primera parte floja.

El conjunto blanco se impuso al Celta de Vigo por 2-1 (0-1) pese a que Kylian Mbappe falló un penalti y, al menos provisionalmente, igualó a puntos al FC Barcelona. El líder, entrenado por Hansi Flick, podría recuperar el domingo la ventaja que tenía.

Pablo Duran (7') adelantó pronto a los visitantes. Poco más de media hora después, Mbappe pudo haber empatado. Pero el francés envió muy por encima de la portería un penalti que él mismo había provocado (38'). Jude Bellingham (66') marcó el 1-1 y Carlos Espi (85') anotó el 2-1 en los minutos finales.

Vinicius Junior participó en los dos goles del Real Madrid

Tras la entrada de Vinicius Junior (57'), que ya había cumplido sus cuatro partidos de sanción, el Real Madrid no tardó en empatar. El brasileño aceleró por la izquierda y pasó el balón a Mbappe, que a su vez asistió a Bellingham.

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Vinicius también intervino en el gol de la victoria del delantero español Espi, de 21 años. Puso un centro perfecto hacia él y, aunque Espi no acertó con su primer cabezazo, empujó el rechace más allá de la línea de gol.

Bellingham, exjugador del Dortmund, se convirtió en el tercer inglés en alcanzar los 100 partidos en la máxima categoría del fútbol español. Antes solo lo habían logrado David Beckham (113) y Gary Lineker (103). Con 39 goles, Bellingham está cerca de los 42 que Lineker marcó con el FC Barcelona. Beckham anotó 13 tantos con el Real Madrid en LaLiga.