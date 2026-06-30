Tras insultarle, Hossam Hassan acude a los tribunales contra un directivo del Zamalek

Cuando la afición egipcia espera con ilusión el partido contra Australia en la ronda de 32 del Mundial 2026, ha estallado una crisis: el seleccionador Hossam Hassan demanda al escritor Medhat Al-Adl por llamarlo «enfermo mental».

El abogado Ashraf Abdelaziz, representante legal de Hossam Hassan, presentó una denuncia ante el Consejo Supremo de Regulación de los Medios de Comunicación y otra ante el fiscal general contra Medhat Al-Adl. y «un entrenador de tres al cuarto», criticando sus decisiones técnicas y restando importancia a los resultados obtenidos por la selección egipcia en el Mundial.

El Consejo Supremo de Regulación de los Medios remitió la denuncia a la Comisión de Quejas, que citó al administrador de la cuenta verificada de Al-Adl en Facebook para esclarecer los hechos y aplicar la Ley de Regulación de la Prensa y los Medios.

Las declaraciones de Al-Adl, seguidor del Zamalek y miembro de su comisión de inversiones, generaron una fuerte polémica en redes, pues muchos consideran que pasó de la crítica técnica al ataque personal.

Aunque Al-Adl se disculpó públicamente y elogió a Hassan como «el mejor delantero de la historia de Egipto», aclaró que su arrepentimiento era solo por el término usado, no por sus críticas al rendimiento del equipo y las decisiones técnicas.

La crisis llega cuando la selección egipcia vive un momento de optimismo tras clasificarse por primera vez para los dieciseisavos del Mundial, al quedar segunda del Grupo 7 con cinco puntos, fruto de los empates ante Bélgica e Irán y la victoria sobre Nueva Zelanda.

Desde el anuncio de la lista mundialista, Hassan ha recibido muchas críticas, sobre todo de hinchas del Zamalek, por dejar fuera a Mostafa Mohamed. El técnico insiste en que sus decisiones son puramente deportivas.