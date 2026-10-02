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Traducido por

Tras imitar su celebración: Hojlund irrumpe en la polémica de Cristiano Ronaldo con un mensaje atrevido

Dinamarca vs Portugal
Dinamarca
Portugal
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
R. Hoejlund
Dinamarca
Portugal

Hay mucha gente en todo el mundo que todavía lo admira: Hojlund defiende a Cristiano Ronaldo

La selección danesa cayó por 4-2 ante Portugal, la noche del jueves, en la tercera jornada de la Liga de Naciones de la UEFA.

A pesar del resultado, que favoreció a los locales, uno de los momentos más comentados del partido fue protagonizado por el delantero danés Rasmus Højlund, quien celebró al estilo de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo tras marcar.

En el minuto 53, Højlund se escapó por detrás de la defensa de Portugal y, al encontrarse en un mano a mano directo con el portero, picó el balón por encima del guardameta adelantado para enviarlo al fondo de la red.

En cuanto el balón entró en la portería, el delantero danés corrió hacia un costado y saltó realizando la famosa celebración conocida como "Siu", acompañada del característico grito, en alusión a la emblemática celebración de la estrella portuguesa.

El sitio Tribuna señaló que el delantero danés no dudó, al término del encuentro, en explicar el motivo de su celebración, además de lanzar un mensaje directo sobre la situación actual que rodea a Cristiano Ronaldo.

Rasmus Højlund declaró: "Solo quería enviar un mensaje contundente a la selección portuguesa, y es que, si ellos no valoran a Cristiano, hay muchos en todo el mundo a los que ha inspirado y que todavía lo admiran".

Con estas atrevidas palabras, el delantero danés dejó claro cuánto valora el legado de Cristiano Ronaldo y su lugar en el fútbol.

Ronaldo se ausentó del partido ante Dinamarca, después de abandonar enfadado la concentración de Portugal, tras agravarse sus problemas con el entrenador Jorge Jesus a causa de la escasa participación.


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