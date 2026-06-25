Tras horas de incertidumbre, Donis recibe el refuerzo más destacado antes del partido decisivo

El seleccionador griego de Arabia Saudí, Georgios Donis, ha recibido un impulso anímico clave antes del partido contra Cabo Verde: el defensa Hassan Tambakti volvió a entrenar con normalidad y despejó las dudas sobre su estado físico.

El equipo, que se juega la clasificación en la tercera jornada del Mundial 2026, insiste: «No hay alternativa a la victoria».

Algunos medios habían señalado que se perdería el encuentro por dolores musculares, lo que generó inquietud en la concentración saudí dada su importancia en la defensa.

Sin embargo, los temores se disiparon cuando el zaguero del Al-Hilal participó en la última sesión, confirmando su disponibilidad para el vital duelo.

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Su vuelta tranquiliza a Donis, que trabaja en corregir los fallos defensivos ante España y recuperar la solidez de cara al duelo con Cabo Verde.

Los saudíes confían en la experiencia de sus titulares, pues solo la victoria mantiene vivas sus opciones de clasificación.

Los ‘Verdes’ confían en que el regreso del defensa les aporte la confianza necesaria para lograr un resultado que mantenga vivas sus opciones de avanzar en la Copa del Mundo.