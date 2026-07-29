Tras Gonzalo García, Arbeloa pone el ojo en otra joya del Real Madrid

Álvaro Arbeloa no se ha conformado con apuntar a un solo jugador de su antigua casa, sino que parece que el técnico español ha decidido construir su nuevo proyecto en Inglaterra con un toque madridista puro, poniendo un nuevo nombre de las estrellas del Castilla sobre la mesa del Fulham.

El exentrenador del Real Madrid está haciendo todo lo posible por reforzar las filas de su nuevo equipo con jóvenes jugadores a los que conoce bien y de los que sabe cómo sacar lo mejor.

Álvaro Arbeloa había asumido el cargo de nuevo director técnico del Fulham hace algunas semanas, en un ambicioso proyecto con el que el exjugador del Real Madrid pretende llevar al histórico club londinense de vuelta al primer plano europeo y clasificarse para las competiciones continentales en el menor tiempo posible.

Hasta ahora, el Fulham no ha cerrado ningún refuerzo importante, pero su primer golpe podría ser sonado y llegar desde el corazón de la capital española. Según lo publicado por el diario "The Athletic", el apodado "El Espartano" ha situado al joven delantero Gonzalo García (22 años) como su primer objetivo para que sea su atacante titular en Craven Cottage.

El diario señala que las negociaciones entre ambos clubes están muy avanzadas, y que el valor de la operación podría superar los 30 millones de euros, a la espera de la decisión final del jugador, especialmente porque el Real Madrid, pese a estar totalmente satisfecho con él, podría aceptar la venta para generar liquidez tras sus enormes inversiones este verano.

Según el diario español "Mundo Deportivo", la ambición de Arbeloa no se detuvo en García. El segundo nombre que desea llevar a Londres es el centrocampista César Palacios (21 años), uno de los jugadores a los que dirigió él mismo en el filial del Castilla y a los que dio la oportunidad con el primer equipo.

El diario español apuntó que Arbeloa es consciente de que Palacios afronta una competencia feroz en el centro del campo del Real Madrid, y que la directiva del club no se interpondrá en su camino en caso de que llegue una oferta adecuada que le garantice más minutos de juego.

El comienzo podría ser cinematográfico por excelencia, ya que, en caso de completarse ambas operaciones, Gonzalo García podría disputar sus primeros partidos en la Premier League con la camiseta del Fulham bajo la dirección de Arbeloa, ante un Chelsea dirigido por Xabi Alonso, el entrenador que fue el primero en dar confianza al joven delantero en Madrid.

Cabe recordar que García, ligado por contrato con el Real Madrid hasta el año 2030, participó en 39 partidos durante la temporada 2025-2026, marcando 8 goles, pero padeció el estar sentado en el banquillo en la mayoría de las ocasiones. En cuanto a Palacios, disputó 7 partidos con el primer equipo y 32 con el filial, durante los cuales marcó 15 goles.