La Federación Española de Fútbol ha tomado una nueva decisión sobre el futuro de Luis de la Fuente, seleccionador del primer equipo, pocos días después de ganar la Copa del Mundo 2026.

España se coronó campeona de la Copa del Mundo 2026 tras vencer a Argentina por un gol a cero en la final.

Pocas horas después de conquistar el título de la Copa del Mundo por segunda vez, España celebró una victoria que quedará grabada en la memoria colectiva. En las calles de Madrid, las avenidas se llenaron de miles de aficionados que se congregaron para recibir a los campeones de Luis de la Fuente, quienes ofrecieron la Copa del Mundo al término de un viaje que cambió la forma en que esta generación mira al fútbol.

En el escenario montado en la capital española, los jugadores disfrutaron de un momento histórico con su afición, mientras Luis de la Fuente destacaba como uno de los principales arquitectos de este logro.

Tras la conquista de la Eurocopa 2024, esta victoria mundial confirma que España ha vuelto a convertirse en un referente en el fútbol mundial. Pero más allá de las celebraciones y las sonrisas, la Federación Española de Fútbol ya piensa en el futuro y se esfuerza por asegurar el porvenir del equipo que permitió a "La Roja" regresar a la cima.

Según el diario "As", la Federación Española ha decidido renovar el contrato de De la Fuente hasta el Mundial de 2030, ya que su contrato actual finaliza tras la Eurocopa 2028.

Tras su ascenso desde la selección sub-21, De la Fuente firmó en un principio un contrato muy por debajo de los estándares de los mejores seleccionadores nacionales del mundo.

Su triunfo en la Liga de Naciones de la UEFA y posteriormente su coronación en la Eurocopa cambiaron progresivamente su posición, pero no fue fácil alcanzar un acuerdo definitivo sobre el aumento previsto de su salario.

Con el incremento de los salarios de los seleccionadores nacionales, la Federación Española de Fútbol también debía reconocer el nuevo estatus alcanzado por su técnico.

Rafael Louzán, presidente de la Federación Española, considera que el actual seleccionador nacional es la persona idónea para liderar el proyecto deportivo de España hasta la Copa del Mundo 2030, un torneo con un significado simbólico especial, ya que España será uno de los países anfitriones.

El dirigente español opina que es lógico que el actual campeón del mundo sea quien prepare el próximo gran acontecimiento del fútbol español, y busca mantener a "La Roja" en la cima durante los próximos años.

El objetivo interno es alcanzar un acuerdo para prolongar el contrato de De la Fuente dos años más, garantizando así su continuidad hasta la Copa del Mundo 2030.

En una entrevista con "As" antes de la final de la Copa del Mundo, Rafael Louzán expresó su deseo de reunirse pronto con el técnico y sus representantes para avanzar en este asunto.