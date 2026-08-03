Tras Gales y Serbia, la Federación Inglesa retira su apoyo a la reelección de Infantino

La Federación Inglesa de Fútbol decidió enviar una carta oficial a Gianni Infantino para informarle de la retirada de su apoyo a su reelección como presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA.

Según el diario británico The Athletic, esta decisión llega tras la publicación por parte de la Federación Inglesa de un comunicado el sábado en el que respaldó la postura de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, la UEFA, que reconoce haber perdido la confianza en el liderazgo de Infantino después de su intento de vender una participación del 21 % de las operaciones comerciales y los eventos de la FIFA a un fondo de inversión propiedad de Joshua Kushner por 4.200 millones de dólares (3.100 millones de libras esterlinas).

El comunicado de la Federación Inglesa señaló: "Ha llegado el momento de llevar a cabo una revisión exhaustiva y contundente del liderazgo y la gobernanza de la FIFA, para garantizar que el fútbol mundial se gestione con transparencia y en beneficio de las 211 federaciones miembro, situando la administración a largo plazo del deporte en el centro de sus objetivos".

Infantino había dado marcha atrás de forma dramática a su propuesta relativa al proyecto "FIFA Forward Enterprises" el pasado viernes, tras una amplia oposición desde dentro del entorno futbolístico, incluido Kevin Lamour, director de operaciones de la FIFA, quien declaró a la agencia Associated Press: "Es el proyecto de una sola persona".

Pese a la cancelación de los planes del proyecto "FIFA Forward Enterprises", Infantino se enfrenta a una presión creciente, ya que la Federación Galesa de Fútbol se convirtió el lunes en una de las primeras de las 211 federaciones miembro de la FIFA en retirar oficialmente su apoyo a su reelección el próximo año.

La Federación Serbia de Fútbol confirmó el lunes también la retirada de su apoyo a Infantino, aclarando en un comunicado oficial: "Queremos recordarles que ofrecimos al señor Infantino un apoyo por escrito el 25 de mayo de este año, pero, tras un análisis minucioso de los acontecimientos que han dañado gravemente la reputación de la FIFA y de su presidente durante el último periodo, este es el único paso lógico y racional".

Por su parte, la Federación Suiza de Fútbol, que representa al país natal de Infantino, declaró: "Escribimos una carta de apoyo antes de los acontecimientos que se debatieron ampliamente durante el Mundial, que también nos resultaron preocupantes. Como consecuencia, actualmente se están llevando a cabo debates adicionales a nivel interno y externo con otras federaciones".

La Federación Suiza añadió: "Naturalmente, los acontecimientos de la semana pasada se están teniendo en cuenta durante estos debates. Además, buscamos mantener otro intercambio de pareceres personal con el presidente de la FIFA, y seguiremos revisando la evolución en torno a la FIFA hasta las elecciones previstas para el 18 de marzo de 2027".

Los medios deportivos prevén que otras federaciones de fútbol europeas sigan los pasos de las federaciones galesa e inglesa en coordinación con la UEFA, que se comprometió anteriormente a que sus miembros boicotearían el Mundial si no se cancelaban los planes de "FIFA Forward Enterprises".

La UEFA amenazó con presentar una demanda judicial contra la FIFA por su propuesta cancelada del proyecto "FIFA Forward Enterprises".

Un bufete de abogados que actúa en nombre de la UEFA había enviado el 31 de julio cartas separadas a la FIFA y a Joshua Kushner —hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Trump— en las que exigía no destruir ningún documento relacionado con estos planes.

The Athletic reveló la semana pasada que la gran mayoría de los miembros de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, la Concacaf, están perdiendo la confianza o ya la han perdido en Infantino.

Infantino había anunciado durante la Asamblea General anual de la FIFA el pasado abril su intención de presentarse a lo que sería su último mandato como presidente del organismo.

Antes de que surgiera la crisis del proyecto "FIFA Forward Enterprises", su control sobre el fútbol mundial era tan firme que Infantino publicó en su cuenta de la plataforma Instagram que había recibido promesas de apoyo de más de 200 federaciones de las 211 miembro para su reelección en 2027.

Las previsiones apuntaban a que el dirigente, de 56 años, competiría sin ningún rival por el ciclo comprendido entre 2027 y 2031, tal y como ocurrió en 2019 y 2023.

No obstante, Víctor Montagliani, presidente de la Concacaf y actual vicepresidente de la FIFA, estudia seriamente disputar a Infantino el cargo de la presidencia.

Cabe señalar que el plazo para presentar candidaturas a las elecciones de marzo debe cerrarse antes del 18 de noviembre próximo.