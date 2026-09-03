Según Sky Sports, el jugador de 21 años ya está pasando el reconocimiento médico en Escocia. El tiempo apremia para los clubes, ya que el mercado de fichajes allí cierra el jueves a las 18:00, hora alemana.

Según el canal de pago, la operación entre los suabos y el club de la Scottish Premiership se trata de una cesión con opción de compra posterior. En lo que respecta a las modalidades financieras exactas, todavía circulan cifras ligeramente diferentes.

Mientras Bild informa de una opción de compra fijada en 18 millones de euros, kicker ofrece detalles desglosados con mayor precisión: según la revista especializada, los escoceses pagarán una cuota de cesión de alrededor de 500.000 euros al VfB y se aseguraron una opción de compra situada en torno a los 19 millones de euros.

De este modo, una saga de traspaso que duró varios días encuentra su final sobre la bocina. Bouanani ya estaba el martes con las maletas hechas, ya que existía la posibilidad de recalar en la Bundesliga.

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¿Qué clubes de la Bundesliga también estaban interesados en Badredine Bouanani, del Stuttgart?

El SV Werder Bremen negoció intensamente con la directiva del club de Stuttgart una cesión de última hora para reforzar a corto plazo la plantilla en ataque. Sin embargo, las partes ya no lograron alcanzar un acuerdo.

Además del Werder, en los últimos días otros clubes también mostraron interés en el fichaje del extremo. Así, tanto el FC Schalke 04 como el club francés de la máxima categoría Racing Estrasburgo también se interesaron por Bouanani.

El internacional en cinco ocasiones, que en Stuttgart todavía tenía contrato hasta 2023, llegó al Neckar recién el pasado verano. Entonces, los suabos pagaron 15 millones de euros de traspaso al OGC Niza. Bouanani disputó 28 partidos oficiales con el VfB, en los que logró dos goles y dos asistencias. Sin embargo, solo jugó 1002 minutos y apenas fue titular en once ocasiones con el entrenador Sebastian Hoeneß.