Tras Foden... el Manchester City busca renovar a dos de sus estrellas

Tras el anuncio oficial de la renovación del contrato de Phil Foden hasta 2030 ayer miércoles, el Manchester City continúa con sus esfuerzos para asegurar el futuro de sus jugadores clave.

Según el diario "The Athletic", el club inglés se encuentra en negociaciones avanzadas con Jérémy Doku y Abdukodir Khusanov para prolongar sus contratos hasta 2031.

Ambos jugadores son considerados piezas fundamentales en el nuevo proyecto que dirige el técnico Enzo Maresca, sucesor de Pep Guardiola, quien se marchó tras 10 años en el feudo del Etihad.

Tras su llegada procedente del Lens en enero de 2025, Khusanov consolidó rápidamente su lugar en la línea defensiva, beneficiándose especialmente de las lesiones de Rúben Dias y Josko Gvardiol.

Al mismo tiempo, Doku se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del conjunto celeste, habiendo disputado más de 40 partidos en cada una de sus tres temporadas con el Manchester City.



