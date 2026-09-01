El club portugués Benfica logró arrebatarle una joven promesa marroquí al club saudí Al-Qadsiah, apenas 3 meses después de haberlo fichado.

El club Al-Qadsiah anunció este martes su aprobación al traspaso de su lateral izquierdo marroquí Sofyan Amrabat al club Benfica, en calidad de cesión hasta el final de la presente temporada, con una cláusula de recompra.

Según revelaron informes de prensa anteriores, el club portugués podrá fichar a Amrabat de forma definitiva tras el final del periodo de cesión, a cambio del pago de unos 10 millones de euros.

La salida de Amrabat llega apenas 3 meses después de su fichaje, ya que el Al-Qadsiah lo incorporó el pasado mes de junio con un contrato de 3 años, en una operación como agente libre, tras el final de su contrato con el Utrecht neerlandés.

Informes de prensa señalaron que el lateral marroquí no logró adaptarse al ambiente en el Reino de Arabia Saudí, además de haber quedado fuera de los planes de su entrenador irlandés Brendan Rodgers durante la nueva temporada.

Cabe recordar que el jugador de 25 años es considerado una de las promesas emergentes más destacadas, y disputó con el Utrecht 50 partidos la pasada temporada, en los que marcó 4 goles y repartió 18 asistencias.