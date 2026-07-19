Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1076951568.jpgANP
Sydney Jordan

Traducido por

Tras fichar a Kayne van Oevelen, el Ipswich Town busca otro portero neerlandés

Fichajes
K. van Oevelen
Ipswich
Premier League
K. Scherpen

Además del portero del FC Volendam, Kayne van Oevelen, el Ipswich Town busca fichar a Kjell Scherpen, informa el Algemeen Dagblad. Van Oevelen aún negocia con el Volendam, pero la llegada de Scherpen parece inminente.

Su gran temporada en el Union Sint-Gillis ha llamado la atención del recién ascendido a la Premier League, que esta semana presentó una oferta por el guardameta.

Ambos clubes negocian y se espera un acuerdo inminente que devuelva a Scherpen a la liga inglesa.

El club inglés valora su experiencia europea y su rápida progresión.

Todo indica que será el portero titular, por lo que Van Oevelen, si se concreta su fichaje, probablemente será su suplente.

Amistosos
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Osasuna crest
Osasuna
OSA

Aun así, el guardameta del FC Volendam tendría oportunidades de crecer en el club inglés, que lo considera un portero con talento a largo plazo.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google