Tras fichar a Kayne van Oevelen, el Ipswich Town busca otro portero neerlandés

Además del portero del FC Volendam, Kayne van Oevelen, el Ipswich Town busca fichar a Kjell Scherpen, informa el Algemeen Dagblad. Van Oevelen aún negocia con el Volendam, pero la llegada de Scherpen parece inminente.

Su gran temporada en el Union Sint-Gillis ha llamado la atención del recién ascendido a la Premier League, que esta semana presentó una oferta por el guardameta.

Ambos clubes negocian y se espera un acuerdo inminente que devuelva a Scherpen a la liga inglesa.

El club inglés valora su experiencia europea y su rápida progresión.

Todo indica que será el portero titular, por lo que Van Oevelen, si se concreta su fichaje, probablemente será su suplente.

Aun así, el guardameta del FC Volendam tendría oportunidades de crecer en el club inglés, que lo considera un portero con talento a largo plazo.