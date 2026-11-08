El árbitro Alberola Rojas dirigió el encuentro entre el Atlético de Madrid y su invitado, el Barcelona, que terminó con victoria del conjunto catalán por 2-1 en el gran choque de la jornada 12 de LaLiga.

El portal "Archivo VAR", especializado en las jugadas arbitrales, otorgó una valoración asombrosa al árbitro Alberola Rojas, que alcanzó un 8 sobre 10.

"Archivo VAR" señaló que Rojas ofreció una actuación arbitral de gran nivel, mostrando una enorme destreza en la gestión del partido.

El árbitro solía imponer su autoridad a través de la firmeza, pero esta vez cambió su estilo: estuvo más cerca de los jugadores, habló con ellos cuando se lo pidieron y logró calmar el ritmo del partido sin recurrir a la exhibición de tarjetas.

Cuando Lamine Yamal y Álex Baena protestaron durante la primera parte, otro árbitro podría haber optado directamente por mostrar la tarjeta amarilla, pero él prefirió dialogar con los jugadores.

Fue una apuesta arriesgada, pero obtuvo un gran éxito, pues las protestas no se repitieron, los jugadores volvieron a concentrarse en el juego y la tensión empezó a disminuir de forma gradual.

Si hubiera una observación negativa muy leve, sería que señaló algunas faltas aisladas que podría haber pasado por alto, pero más allá de eso, fue una de esas actuaciones arbitrales que revelan por qué la UEFA apuesta por él y le concede mayores oportunidades de progresar.

En medio de esta buena actuación, el árbitro tomó una decisión importante que le honra mucho. En la primera parte, Álex Baena derribó al jugador Lamine Yamal en el borde del área, sin intentar jugar el balón, justo antes de que Yamal entrara directamente dentro del área.

La jugada daba a entender la posibilidad de señalar un penalti, pero Alberola Rojas no cayó en la trampa y decidió mostrar la tarjeta amarilla y señalar una falta desde fuera del área.

Fue una decisión acertada que refuerza su posición y con la que cerró un partido que no registró errores graves, en el que los fallos arbitrales se limitaron a un número reducido que se puede contar con los dedos de una mano.