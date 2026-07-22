Tras estrechar su relación... Trump propone a Infantino para un alto cargo internacional

Un informe periodístico reveló, este miércoles, una sorpresa mayúscula relacionada con el presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), Gianni Infantino.

El informe aseguró que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, desea que Infantino asuma un cargo político de alcance mundial.

Con la fecha de la salida del portugués António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, de su cargo el próximo diciembre cada vez más cercana, Trump considera que Infantino «goza del respeto de todos en cualquier parte del mundo, y es consciente de que posee una capacidad especial para unir a las personas», según declaró una fuente informada de la Casa Blanca al periódico New York Post.

Infantino, de 56 años, abogado de origen suizo, ya ha declarado que tiene la intención de presentarse a un tercer mandato como presidente de la FIFA, y aún no ha comentado la evidente propuesta de Trump, que le exigiría obtener el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, posteriormente, de la Asamblea General.

Paolo Zampolli, enviado especial del presidente estadounidense para las alianzas globales, dijo al periódico «Washington Post» que «solo el presidente Trump podría tener una idea tan genial como esta», que consiste en proponer a Infantino para liderar las Naciones Unidas.

Y añadió que Infantino «haría un trabajo estupendo» y coincidió en que es «querido por todos», sugiriendo que aportaría la misma energía que ha mostrado en el fútbol a un nivel más amplio.

Zampolli señaló que existe «cierta similitud» entre los roles del presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y el secretario general de las Naciones Unidas.

No obstante, para que este escenario se materialice, Infantino también tendría que superar la competencia de figuras como la expresidenta chilena Michelle Bachelet y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi.

Hacerlo también supondría una reducción considerable de su salario: el sueldo anual actual de Infantino en la FIFA ronda los 6 millones de dólares, cifra que descendería a solo 418.000 dólares como secretario general.

La relación entre Trump e Infantino se estrechó durante las fases de planificación del Mundial, organizado por Estados Unidos, Canadá y México, que concluyó el pasado domingo.

Trump se unió al presidente de la Federación Internacional en la entrega de las medallas de oro y el trofeo a los jugadores españoles vencedores, e incluso subió al podio de los ganadores.

Sin embargo, la manera en que Infantino gestionó el Mundial generó una amplia polémica, ya que el dirigente fue objeto de duras críticas antes de que comenzara el torneo por su expansión excesiva a 48 equipos y los desorbitados precios de las entradas, entre muchas otras cuestiones.

Posteriormente, Trump presionó a Infantino para anular la tarjeta roja mostrada a la estrella de la selección estadounidense Folarin Balogun, que le habría supuesto la suspensión para un importante partido eliminatorio contra Bélgica.

La decisión de la FIFA de permitir jugar a Balogun mediante la suspensión de su sanción contravenía todos los precedentes, y provocó una amplia indignación y minó la confianza en la FIFA, aunque los Diablos Rojos ganaron por 4-1 de todos modos, y se burlaron de los característicos gestos de Trump en sus celebraciones tras el partido.