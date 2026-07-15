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england argentinaGetty Images

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Tras España y Francia, la profecía de «Un viajero en el tiempo» conmociona a Inglaterra y revela al campeón del Mundial

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¿Tuchel va a dar la sorpresa?

Una publicación de hace cinco años ha revuelto el Mundial y sembrado el pánico entre millones de aficionados.

En las últimas horas, una publicación de 2021 en la red social «X» se ha vuelto viral tras cumplirse su primera parte con inquietante precisión.

Según el diario español «Marca», la primera profecía se cumplió cuando España se clasificó para la final del Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Francia, en un encuentro donde los medios españoles, como RTVE, resaltaron la superioridad táctica del equipo de Luis de la Fuente.

El cumplimiento de esta predicción ha revivido el interés por el resto del texto, que incluye un pronóstico sombrío para la afición inglesa.

Una profecía que destrozaría el sueño inglés.

La segunda semifinal de esta noche acabará, según el mensaje, con una humillante derrota inglesa ante Argentina que dejará a los hombres de Thomas Tuchel a las puertas de la gloria.

Si se cumple, la final soñada se jugará en Nueva Jersey y revivirá un clásico transcontinental.

El diario británico «The Sun» recordó la publicación original, escrita el 12 de julio de 2021, que afirmaba: «Argentina venció a España en la final del Mundial 2026 por 3-2».

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