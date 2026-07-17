Tras eliminar a Inglaterra con su equipación azul, Argentina elige su indumentaria para la final del Mundial

La selección argentina ya decidió qué equipación usará en la final del Mundial 2026 contra España, el domingo en el estadio MetLife de Nueva Jersey (EE. UU.).

Según TyC Sports, los «Albicelestes» usarán la camiseta titular a rayas azul celeste y blancas, con pantalón y calcetines blancos, el mismo uniforme con el que ganaron el Mundial 2022 tras vencer a Francia en los penaltis.

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En las semifinales ante Inglaterra (2-1) usó la alternativa azul oscuro.

La FIFA autorizó a la AFA a usar ese uniforme. La Albiceleste vistió de azul oscuro porque Inglaterra, con prioridad al elegir, salió de blanco. Además, ese tono evoca las victorias mundialistas de 1986 y 1998 ante los “Tres Leones”.

La tradicional camiseta a rayas blancas y celestes, adoptada en 1908 por la Federación Argentina en honor a la bandera, sigue siendo el símbolo principal del equipo.

La camiseta azul, estrenada en 1911 como alternativa, se convirtió en la segunda opción oficial y quedó ligada a momentos clave, especialmente ante Inglaterra.

El pantalón negro, usado en los Mundiales de 1978 y 1986, aunque los blancos han resurgido en la era de Lionel Scaloni, con la conquista del Mundial 2022 y las Copas América 2021 y 2024.



