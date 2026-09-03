¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traducido por

Tras el triplete del clásico: ¿minimizó de forma deliberada el técnico del Al Ahli la victoria del Al Hilal?

Al Ahli vs Al Riyadh
Al Ahli
Al Riyadh
1ª División
Al Shabab vs Al Hilal
Al Shabab
Al Hilal
M. Pusic
Arabia Saudí
Países Bajos

"El Raqi" atraviesa una mala racha

El neerlandés Marino Pusic, director técnico del Al-Ahli saudí, volvió a generar polémica tras reaparecer después del último Clásico ante el rival tradicional, el Al-Hilal.

El Al-Ahli sufrió una abultada derrota frente a su eterno rival, el Al-Hilal, por 3-0, en el partido aplazado de la tercera jornada de la Roshn Saudi League, que enfrentó a ambos anteayer martes en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad.

Pusic no compareció en la rueda de prensa posterior al Clásico, debido a la expulsión de su traductor durante el encuentro y a la falta de un traductor sustituto.

Entradas para los partidos de la Roshn Saudi League¡Compra tu entrada ya!

El técnico neerlandés habló por primera vez sobre la abultada derrota ante el Al-Hilal este jueves, durante la rueda de prensa previa al duelo contra el Al-Riyadh, mañana viernes, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal de Yeda, en la quinta jornada de la Roshn Saudi League.

1ª División
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR
1ª División
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL

Pusic afirmó, en declaraciones recogidas por la cuenta oficial del Al-Ahli en "X": "No tuvimos fortuna en los dos últimos partidos, especialmente porque fueron fuera de casa, y ahora debemos superarlo y centrarnos en la próxima etapa".

Sobre el partido contra el Al-Riyadh, aclaró: "El duelo de mañana es difícil, y la liga exige una gran concentración en cada partido, por lo que debemos estar preparados y afrontar el encuentro de la manera adecuada".

Y añadió: "Jugamos en casa y ante nuestra afición, y eso nos da un impulso adicional; buscamos aprovechar esta ventaja para conseguir la victoria".

Prosiguió: "Trabajamos a diario para desarrollar al equipo en distintos aspectos, y nos centramos en los detalles que nos ayudan a ofrecer un mejor nivel".

Continuó: "La sucesión de partidos hace que el calendario esté cargado, por lo que es importante gestionarlo bien".

Y concluyó: "Los nuevos jugadores necesitan algo de tiempo para adaptarse, y al mismo tiempo velamos por la disponibilidad y la integridad física de todos, teniendo en cuenta que el número permitido para participar en la liga es de 8 jugadores extranjeros".

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google