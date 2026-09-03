El neerlandés Marino Pusic, director técnico del Al-Ahli saudí, volvió a generar polémica tras reaparecer después del último Clásico ante el rival tradicional, el Al-Hilal.

El Al-Ahli sufrió una abultada derrota frente a su eterno rival, el Al-Hilal, por 3-0, en el partido aplazado de la tercera jornada de la Roshn Saudi League, que enfrentó a ambos anteayer martes en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad.

Pusic no compareció en la rueda de prensa posterior al Clásico, debido a la expulsión de su traductor durante el encuentro y a la falta de un traductor sustituto.

El técnico neerlandés habló por primera vez sobre la abultada derrota ante el Al-Hilal este jueves, durante la rueda de prensa previa al duelo contra el Al-Riyadh, mañana viernes, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal de Yeda, en la quinta jornada de la Roshn Saudi League.

Pusic afirmó, en declaraciones recogidas por la cuenta oficial del Al-Ahli en "X": "No tuvimos fortuna en los dos últimos partidos, especialmente porque fueron fuera de casa, y ahora debemos superarlo y centrarnos en la próxima etapa".

Sobre el partido contra el Al-Riyadh, aclaró: "El duelo de mañana es difícil, y la liga exige una gran concentración en cada partido, por lo que debemos estar preparados y afrontar el encuentro de la manera adecuada".

Y añadió: "Jugamos en casa y ante nuestra afición, y eso nos da un impulso adicional; buscamos aprovechar esta ventaja para conseguir la victoria".

Prosiguió: "Trabajamos a diario para desarrollar al equipo en distintos aspectos, y nos centramos en los detalles que nos ayudan a ofrecer un mejor nivel".

Continuó: "La sucesión de partidos hace que el calendario esté cargado, por lo que es importante gestionarlo bien".

Y concluyó: "Los nuevos jugadores necesitan algo de tiempo para adaptarse, y al mismo tiempo velamos por la disponibilidad y la integridad física de todos, teniendo en cuenta que el número permitido para participar en la liga es de 8 jugadores extranjeros".