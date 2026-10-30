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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traducido por

Tras el terremoto de Mbappé: China abre un nuevo frente con el Real Madrid por su "doble rasero"

K. Mbappe
Vinicius Junior
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
Francia
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España

El ataque chino se desvía de Mbappé al Real Madrid y Vinicius entra en escena

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No han terminado las repercusiones de la crisis de Kylian Mbappé relacionada con sus declaraciones sobre el líder chino Mao Zedong, ya que la polémica se trasladó del jugador francés al Real Madrid, que afronta críticas en China por lo que se describió como su demora en gestionar el asunto, en medio de acusaciones de doble rasero en sus posturas.

Mbappé había provocado una amplia indignación en China después de calificar a Mao Zedong, en un contexto de broma, como "el dictador chino", antes de apresurarse a presentar sus disculpas tras la oleada de críticas que recorrió el país.

Las repercusiones no se detuvieron en las reacciones mediáticas, ya que plataformas chinas procedieron a bloquear imágenes de la estrella francesa, y dos empresas chinas, "Buxuela" de bebidas isotónicas y "Mengniu" de productos lácteos, pusieron fin a su colaboración con él.

Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, comentó las disculpas del jugador con una frase escueta, diciendo: "Ya he respondido a esta pregunta. Apreciamos las disculpas presentadas por la persona en cuestión".

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01 nov 2026

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La crisis se extendió al fútbol español, después de que China suspendiera parcialmente la emisión de los partidos de LaLiga en su territorio, lo que llevó a Javier Tebas, presidente de LaLiga, a reunirse con el embajador chino en España.

El Real Madrid en el punto de mira de las críticas chinas

Sin embargo, según la cadena francesa "Foot Mercato", el círculo de la polémica se amplió hasta alcanzar al propio Real Madrid, después de que medios de comunicación oficiales y plataformas gubernamentales chinas acusaran al club de aplicar una política de "doble rasero", debido a la diferencia en su forma de abordar la crisis de Mbappé respecto a sus posturas anteriores sobre los casos de racismo que tuvieron como objetivo a su jugador Vinicius Junior.

El club blanco había emitido un comunicado de disculpa públicamente sobre la crisis, pero lo hizo después de transcurridas 48 horas desde su estallido, un momento que los medios chinos consideraron tardío, dada la sensibilidad del asunto dentro del país.

Esos medios señalaron que el Real Madrid se apresuró en ocasiones anteriores a condenar los incidentes de racismo que sufrió Vinicius, mientras que optó por el silencio al inicio de la crisis de Mbappé, antes de intervenir más tarde, algo que suscitó interrogantes sobre las razones de la diferencia en la reacción.

Y según lo recogido por el sitio "Marca", los medios chinos vincularon esta demora con el deseo del Real Madrid de equilibrar entre "preservar el valor comercial de su primera estrella" y "las ganancias que ofrece el mercado chino".

Por su parte, el diario "Guangxi News" advirtió de que recuperar la confianza no será fácil, afirmando que el asunto "requerirá medidas concretas" por parte del club español.

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